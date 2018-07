Selbst im Vorstand des VW-Werks regt sich Widerspruch gegen Leidings Plan, eine Fabrik in den USA zu bauen

Rudolf Leiding, VW-General in Nöten, hat einen neuen Gegner, der wohl nie sein Freund war: Nach Informationen aus Bonn hat sich sein Vorstandskollege Friedrich Thomée (Ressort: Finanzen) gegen die Pläne ausgesprochen, in den USA ein VW-Werk zu installieren.

Thomée glaubt dem Vernehmen nach, ein Engagement in den USA wäre von dem angeschlagenen Konzern kaum zu finanzieren. Allerdings hatte er vor Monaten, als die Lage bei VW kaum rosiger erschien, keine Finanzierungsprobleme gesehen. Daher kann man aus Bonn und Wolfsburg hören, der Finanzchef habe seine Meinung der Ansicht der niedersächsischen Landesregierung – einem der beiden Großaktionäre – angepaßt, die mit Rücksicht auf die inländischen Arbeitsplätze von Auslandsplänen wenig hält (siehe nebenstehende AP-Meldungen).

Vor einigen Tagen hat der Vorstand dem Aufsichtsrat eine Studie vorgelegt, die das US-Projekt erläutert. Nach einer außerordentlichen Sitzung am Montag hat sich der Aufsichtsrat erst einmal Bedenkzeit ausgebeten. Turnusmäßig trifft sich das Gremium am 6. November wieder. Daß dann schon eine Entscheidung fällt, gilt nicht mehr als sicher. Die VW-Verwaltung will offenkundig zunächst eine Marktbelebung abwarten, um mit den neuen Modellen die Inlandswerke besser zu beschäftigen.

So wird das Rätselraten um das Votum des Aufsichtsrats noch eine Weile andauern. Die Ansicht aber, das Gremium, in dem die Vertreter des Bundes, des Landes Niedersachsen und der Arbeitnehmer gemeinsam über die Mehrheit verfügen, werde sich mit großer Wahrscheinlichkeit gegen Leiding stellen, kann unterdessen revidiert werden. Zwar trat die „Fraktion“ in der Vergangenheit gewöhnlich geschlossen auf, doch hat in diesem Fall der Bund eindeutig andere Interessen als Niedersachsen. Zu sehr hat sich Bonn aus volks- und betriebswirtschaftlichen Gründen generell für Auslands-Investitionen stark gemacht, um sich nun einfach den regionalpolitischen Wünschen Hannovers beugen zu können. VW-Aufsichtsrat Schlecht, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, hat bereits erklärt, VW werde um das US-Engagement „nicht herumkommen“.

Gallige Heiterkeit hat in der Geburtsstadt des Käfers der Vorwurf ausgelöst, man hätte schon vor zwei Jahren in den USA bauen sollen. Es sei doch wohl vernünftiger, meinen die Kritisierten, erst die neuen Modelle zu haben und dann eine Fabrik. „Sollten wir vor zwei Jahren eine Käfer-Montage hinstellen, um heute auch in den USA kurzzuarbeiten?“

rf