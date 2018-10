Von Gunhild Freese

Das Ungewitter brach heftig und unerwartet über Deutschlands fernsehende Sportgemeinde herein. Nach den an international len Wettkämpfen armen Sommermonaten durften sich die Sesselathleten auf eine ganze Serie von Top-Sportereignissen freuen: Europameisterschaften der Schwimmer in Wien, Leichtathletik-Europameisterschaft in Rom, Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Schweiz in Basel, Ruder-Weltmeisterschaften in Luzern. Doch statt spannender Kämpfe um Tore, Punkte und Sekunden mußte der TV-Seher mit erdachter Dramatik vorliebnehmen – Fernsehspielen und Kinofilmen.

Die Fernsehanstalten haben den Kampf mit einem Geegner aufgenommen, den sie allzu lange geduldet und sogar gelegentlich kräftig unterstützt hatten: die Schleichwerbung. Wo immer wichtige Sportereignisse stattfanden – die Werbung war stets dabei. An den Banden rund um die Stadien, an Skipisten, in Schwimmhallen und schließlich auf Trikots und Trainingsanzügen der Sportler zeigen sich immer häufiger und immer aufdringlicher Marken- und Firmennamen oder Unternehmensembleme. Der massive Einsatz gilt nicht dem zahlenden Publikum in den Sportstadien. Das sind meist nur wenige Tausend. Die Zielgruppe ist das Zuschauerheer, das die Wettkämpfe im bequemen Sessel zu Hause verfolgt.

Daß just bei den Großveranstaltungen in Wien, Basel und Rom Bild und Ton wegblieben, haben die Fernsehanstalten allerdings mitverschuldet. Zu lange nämlich hatten sie gegenüber der Schleichwerbung beide Augen zugedrückt. Still wurde toleriert, was zusammen mit den Sportlern über die Mattscheibe lief. Zudem machte sich in den Funkhäusern kaum jemand darüber Gedanken, was im Rahmen der Rundfunkgesetze noch erlaubt sei. Der Konflikt zwischen Informationspflicht und strikter Trennung von Programm teil und Werbung wurde übersehen.

Die Fußballweltmeisterschaft brachte die Wende. Reinhold Vöth, Intendant des Bayerischen Rundfunks: "Da wurde sichtbar, welch übertriebene Formen das annimmt. Wir waren uns klar darüber, das kann nicht die Lösung für die Zukunft sein." Die WM-Lösung freilich hatte – Ironie des Schicksals – just eine Brüsseler Agentur erdacht, an der die Werbegesellschaft des Bayerischen Rundfunks beiteiligt ist – und mit ihr die Anstalten der ARD.

Die 1971 gegründete Sport TV sollte, so die nachträgliche Legitimation der ARD-Intendanten, auf dem Felde der Schleichwerbung "Schlimmstes verhindern". Das ist – so räumt Werner Hess, Intendant des Hessischen Rundfunks, ein, "nicht geglückt". Im Gegenteil. Dankbar nahmen spätere Veranstalter die verkaufsfördernden Ideen von der Fußball Weltmeisterschaft auf und vervollkommneten das Instrument der Schleichwerbung.

Zu den "Reitern" vor den Stadienbanden kamen die diagonal hinter den Toren aufgestellten Werbereiter; hinter den Auslaufgeraden auf den Tartanbahnen (so in Rom) wurden Werbesprüche plaziert; in Wien wurde gar der Beckenrand des Schwimmstadions mit Werbebotschaften verziert. Ein neuer Begriff wurde kreiert: "Aktualisierte Werbung." Werbeflächen an den Stadionrändern werden speziell zu einem bestimmten Sportereignis neu vermietet. So wurden vor dem Kicker-Kampf zwischen Deutschland und der Schweiz in Basel rund drei Viertel der vermieteten Werbefläche neu vergeben.