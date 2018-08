In den USA blüht das Geschäft mit Autonachbauten aus den dreißiger Jahren

Die Puristen graust es schon beim zweiten Blick. Echte Oldtimer, original restauriert, sind ihnen immer noch eine Menge Geld wert, wenn auch das altehrwürdige Londoner Auktionshaus Christie’s in diesem Jahr nicht immer die erwarteten Höchstpreise brachte. Doch Nachbauten alter Modelle, noch dazu mit Kunststoffkarossen ummäntelt, die mögen sie nicht. Dennoch, auch diese Kopien alter Herrlichkeit – „Replicas“ (Antworten) genannt – finden für viel Geld genug Interessenten: Sie verführen die Käufer mit ihren prächtigen ausladenden Formen und damit, daß sie nicht allein fürs Museum taugen. Sie sind gewissermaßen Autos aus Fleisch und Blut: straßentaugliche Vehikel der Nostalgie. Zu Hunderten werden sie schon auf Amerikas Straßen bewegt, erregen dort gebührendes Aufsehen. Zu Hunderten lassen sich – gegen Vorkasse – Amerikaner in Wartelisten einreihen, um das eine oder andere Stück der häufig limitierten Neuauflagen zu ergattern.

Vorläufer und – selbst schon fast klassisch – noch heute Hauptattraktion der Replica-Bewegung ist der amerikanische Excalibur, Nachfahre des mächtigen Kompressor-Mercedes SSK aus den dreißiger Jahren. Für 12 000 bis 15 000 Dollar finden seine Varianten ihre Fans. Doch der Verkauf ins Heimatland des Originals stockt, weil der deutsche TÜV trotz neumodischer Sicherheitseinrichtungen wie gewaltiger Stoßstangenkonstruktionen die Zulassung verweigert. Ähnlich ging es einem Bugatti-Nachbau.

So tummeln sich auch die Schöpfungen des inzwischen wohl größten Anbieters solcher Gefährte, der in Palm Beach beheimateten Glassic Motor Car Co., vorerst ausschließlich in amerikanischen Gefilden. Bei Glassic stehen augenblicklich vor allem zwei Ford-Neuausgaben im Programm: das urige Ford-Modell „A“, das mit dem Zusatz „Smile Mobile“ seinen alten Namen behalten durfte und 9800 Dollar kostet, und der wuchtige Weiland Ford Auburn, heute „Romulus II“ getauft. Ihn gibt es für 19 000 Dollar. Alt ist bei beiden, und das gilt für alle Replicas, allein die Form der Karosserie. Alle wichtigen technischen Innereien, vom Fahrgestell bis zum Achtzylindermotor und dem Automatik-Getriebe sind moderne, also auch austauschbare, Serienteile.

Aufs Zuschauen allein müssen sich aber auch die Deutschen nicht mehr beschränken. Einem runden Dutzend betuchter Fans hat der Düsseldorfer Händler Auto Becker für je 64 700 Mark schon den Panther J 72 verkauft, den ebenfalls neu eingerichteten, mit einer Aluminium-Karosserie versehenen Nachbau des Jaguar SS 100. Neuausgaben eines Ferrari- und eines Rolls-Royce-Modells möchte Junior-Chef Helmut Becker vom gleichen Hersteller, der britischen Panther Westwind Ltd., folgen lassen. Schließlich soll auch ein kleiner offener Fiat, der Seata Spring mit Hilfe des früheren Iso-Besitzers Rivolta unter den Namen Orsa zum Preis von etwa 9000 Mark auf den deutschen Markt zurückfinden. Auch für Romulus II könnte sich Becker erwärmen.

Eine der jüngsten Neuschöpfungen, der Sbarro-BMW, wird jetzt sogar in der Bundesrepublik auch montiert, nicht nur gehandelt. Das Freiburger Autohaus Gerhard Schneider hat in Lizenz des Italieners Franco Sbarro eben die erste Replica auf den legendären BMW 328 – er fuhr vor fast 40 Jahren – fertiggestellt. Wenn sich genügend Käufer finden, die bereit sind, je nach Ausstattung 25 000 bis 30 000 Mark auszugeben, kann Schneider 50 Sbarros im Jahr bauen. Da fast ausschließlich original BMW-Teile verwandt werden, hat Schneider vor dem TÜV keine Angst. Rainer Frenkel