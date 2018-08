Im Herbst nach Israel

Eine Studien- und Informationsreise nach Israel vom 16. Oktober bis 2. November bietet die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Dortmund, Beurhausstraße 15, Telephon (02 31) 14 05 22, an. Im Preis von 1690 Mark sind die Flugreise Düsseldorf–Frankfurt–Tel Aviv, die Fahrt durch das ganze Land mit Besichtigung der wichtigen christlichen Stätten und, so gewünscht, persönliche Kontakte mit Israelis eingeschlossen.

Mit einem PS durch Belgien

Ob das höchste Glück dieser Erde auch auf belgischen Pferderücken liegt, können Reiter jetzt auf eigenen oder Mietpferden gezielt erproben Ein Netz von Reitpfaden, die in den Spezialkarten des belgischen Reitsportverbandes eingezeichnet sind, verbindet mehr als 60 Reiter-Relais (Herbergen für Reiter und Pferde) miteinander. Es gibt Tips für Alleinausritte, und auf Wunsch begleiten Sie auch befugte Führer oder arbeiten Ihnen Touren nach Maß aus. Angeboten werden Reiterferien von einem bis zu dreißig Tagen mit unterschiedlichen Programmen und Leistungen. So kostet beispielsweise „Eine Woche zu Pferde“ einschließlich Besichtigungsfahrten und zum Teil mit Vollpension zwischen 790 und 1304 Mark. Für Einzelzimmer wird zusätzlich ein Zuschlag von zirka 80 bis 100 Mark erhoben. Nähere Einzelheiten und Auskünfte erteilen der Veranstalter Hippotour, Association Nationale de Tourisme Equestre, 12, tue du Moulin, 1331 Rosieres/Belgien, und das. Generalkommissariat für Fremdenverkehr, Zentralbahnhof, B 1000 Brüssel, Telephon 02/13 90 90.

Senioren fahren billiger

„Seniorenreisen zu Juniorenpreisen“ ist das Motto, unter dem die Bundesbahn auch in diesem Jahr älteren Menschen verbilligte Reisen anbietet. Vom 1. Oktober an erhalten Frauen über 60 und Männer über 65 Jahre Fahrpreisermäßigungen von 40 bis 50 Prozent. Diese Regelung gilt bis zum 12. Dezember. Eine Begleitperson beliebigen Alters kann ebenfalls von diesen Vergünstigungen profitieren. 2,3 Millionen Senioren nutzten diese Möglichkeit während des ersten Teils der Aktion von Januar bis Mai dieses Jahres.

Londonknüller