Oder: Wie berühmte Leute zu Geld kamen

Von Tratschke

Nicht nur in Handel und Politik, auch in Kunst und Literatur geht es heute nur noch ums Geld, sagt man, und unterstellt, daß es früher, in besseren Zeiten, anders gewesen sei. Freilich kann man da auf Gottfried Benn verweisen, der anläßlich seines 40. Geburtstages errechnete, daß er innerhalb von 15 Jahren mit schriftstellerischen Arbeiten – es waren mehrere Gedichtbände, ein Band Novellen, ein Drama, ein Band gesammelter Schriften und Aufsätze – einen monatlichen Durchschnitt von vier Mark fünfzig verdient hatte. Aber es hat immer auch andere gegeben, und Benn war zumindest insofern eine Ausnahme, als er trotz seines mangelnden finanziellen Erfolgs nicht seine Verleger und die Buchhändler beschimpfte, wie es einst der geschäftstüchtige Goethe so gern getan hatte.

„Die Buchhändler, sind alle des Teufels“, sagte Goethe im Jahre 1829 zu Friedrich v. Müller, „für sie muß es eine eigene Hölle geben.“ Weil Deutschlands berühmtester Dichter immer wieder die „Buchhändler“ – das waren damals die Verleger – verfluchte, entstand der noch heute verbreitete Eindruck, Goethe sei von seinen Verlegern so kurzgehalten worden, daß er ohne sein Ministergehalt nicht hätte leben können. Das stimmt aber nicht. Goethe hat sogar ausgesprochen stolze Honorare bezogen.

Zwar sei es ihm anfangs – so sagt er in „Dichtung und Wahrheit“ – geradezu „abscheulich“ vorgekommen, seine Gedichte, die ihm als Geschenk der Natur zuflogen, „gegen Geld einzutauschen“, doch als er sah, wie die Verleger daran sehr viel mehr verdienten als er (und die Nachdrucker noch viel mehr!), da entwickelte er einen gesunden Geschäftssinn. Für „Stella“, sein „Schauspiel für Liebende“, forderte der Sechsundzwanzigjährige von dem Berliner Buchhändler Mylius 20 Taler bar auf den Tisch, und zwar vor Einblick in das Manuskipt. Letztere Bedingung, das heißt, die Katze im Sack zu kaufen, hat Goethe sein Leben lang gestellt.

Nun waren 20 Taler nach heutigen Begriffen für ein Theaterstück eine höchst bescheidene Summe, nämlich nur etwa ein Fünftel dessen, was Goethe ein Jahr später, auf den Monat umgerechnet, als Gehalt bezog. Dennoch hielt der Verleger Mylius die Forderung für zu hoch; er lehnte ab und schrieb (am 24. 10. 1775) an Johann Heinrich Merck: „Denn da er nun für diese, vielleicht kleine und nicht so sehr interessante Piece 20 Taler bekommt, wird das folgende Stück vielleicht 50 Taler und der ‚Doktor Faust‘ vielleicht 100 Louisdor (500 Taler) gelten sollen ... Mich wundert übrigens, daß Herr Dr. Goethe die Buchhändler so quälen will, da er, wie ich gehört habe, solches aus ökonomischen Gründen nicht nötig hat. Soll es also vielleicht der Ruhm sein, daß ihm seine Manuskripte so teuer bezahlt werden?“

Es war nicht der Ruhm allein, hinzu kam Goethes wachsender politischer Einfluß, mit dem er schließlich (was es damals allgemein noch nicht gab) für alle seine Werke, einen Urheberschutz erwirkte, der bis 35 Jahre nach seinem Tode im ganzen Gebiet des Deutschen Bundes galt. Deswegen brauchte sein Verleger Cotta keine Konkurrenz durch Nachdrucker zu fürchten. Und so konnte er ihm das bis dahin in Deutschland höchste Honorar zahlen. Das galt für die 60bändige „Ausgabe Letzter Hand“ (1827/42, von der Goethe 40 Bände noch selber edierte). Vereinbart wurden für eine Auflage von 20 000 auf zwölf Jahre 60 000 Taler, bei höherer Auflage entsprechend mehr. Erhalten hat Goethe aus dieser Ausgabe 72 500 Taler. Und seine Erben bekamen bis 1867, also bis zum Ablauf des Urheberrechts, noch weitere 138 000 Tal er. Insgesamt hat Goethe von Cotta (bei dem er seit 1806 nahezu alles verlegte) rund 156 000 Taler erhalten. Das waren 234 000 Gulden.