Präsident Ford bläst zum Sammeln im Kampf gegen die Inflation

Seit am politischen Himmel von Washington die Sonne wieder scheint, geschehen im Weißen Haus ungewöhnliche Dinge: Donnerstag letzter Woche versammelten sich im weiß-golden dekorierten Spiegelsaal im Ostflügel des Präsidentensitzes 28 der bekanntesten amerikanischen Ökonomen zu einem Kolloquium über die wirtschaftliche Lage der Vereinigten Staaten.

Der neue US-Präsident Ford hatte persönlich zu dieser Konferenz gebeten, gleichsam als Ouvertüre für die am 27./28. September geplante Gipfelkonferenz über die Inflation. Bis zum Inflationsgipfel, zu dem rund 800 Teilnehmer aus allen Schichten der amerikanischen Gesellschaft in den großen Ballsaal des Washingtoner Hilton Hotels geladen sind, plant das Weiße Haus noch zehn. weitere vorbereitende „Minigipfel“. Der Präsident möchte Anregungen für ein breitangelegtes wirtschaftspolitisches Stabilisierungsprogramm sammeln.

Ziel dieser gut vorbereiteten und von allen Medien ausführlich gewürdigten Konferenz: Totalmobilmachung der amerikanischen Gesellschaft zum Kampf gegen den „Staatsfeind Nummer 1“, die Inflation. Die Regierung verspricht sich freilich keine fertigen Lösungen, sondern ein breites Spektrum von Meinungen, Ideen und Empfehlungen, aus denen sie ein langfristiges wirtschaftspolitisches Programm formulieren kann, das schließlich breite Unterstützung der Öffentlichkeit findet. Überdies soll in der Bevölkerung ein gründliches Verständnis für das Inflationsproblem und die damit zusammenhängenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten geweckt werden.

Politisches Nebenziel: Präsident Gerald „Jerry“ Ford will den in seiner Mehrheit demokratischen Kongreß angesichts der schier unüberwindlich scheinenden wirtschaftspolitischen Aufgab. zu einer überparteilichen Anstrengung hinter seinem Banner vereinigen.

Die weitverbreitete Skepsis, mit der das ehrgeizige Unterfangen Präsident Fords aufgenommen wurde, wich nach dem Treffen der 28 Ökonomen einer vorsichtigen Hoffnung. Die Befürchtung, schon der erste Donnerstag werde sich als schlimme „Public-Relations-Schlappe“ entpuppen, erwies sich als grundlos. Denn in bemerkenswerter Offenheit zeichneten die Wirtschaftswissenschaftler das recht düstere Bild der amerikanischen Wirtschaft und verschonten den aufmerksam lauschenden Präsidenten nicht mit unbequemen Tatsachen. Obgleich um den blau bespannten ovalen Konferenztisch so unterschiedliche Ökonomieschulen wie die konservativen Monetaristen der Chicagoer Schule, Keynesianer, Konservative und selbsterklärte Sozialisten wie John Kenneth Galbraith versammelt waren, zeigte sich am Ende der achtstündigen Debatte doch eine gewisse Übereinstimmung.

So sprach sich eine Mehrheit für eine Lockerung der Kreditpolitik der amerikanischen Notenbank aus sowie für Kredithilfen für notleidende Branchen wie etwa den Wohnungsbau. Die Haushaltspolitik des Staates müsse diszipliniert und alle staatlichen Programme einer Kosten-Nutzen-Analyse unterzogen werden. Die gefährliche Gratwanderung zwischen Inflation und Rezession verlange eine sehr behutsame, schrittweise Dosierung budget- und kreditpolitischer Bremsmaßnahmen und müsse vor allem durch ein umfassendes System von „Schmerzstillern“ erleichtert und abgesichert werden. Dahinter verbergen sich Programme, die wie die Arbeitslosenunterstützung und andere Einkommenssicherungsmaßnahmen, die sozialen Härten einer Stabilitätspolitik auffangen und ausgleichen sollen.