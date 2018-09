Warum China die Breschnjew-Doktrin verurteilt

Von M. Y. Cho

Seitdem die Volksrepublik China Mitglied der Vereinten Nationen ist, entsendet sie Delegationen zu großen internationalen Konferenzen, so – um nur die jüngsten Beispiele zu nennen – zur Seerechtskonferenz in Caracas und zur Weltbevölkerungskonferenz in Bukarest. Die Äußerungen der chinesischen Vertreter auf solchen Konferenzen finden immer die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit. Denn für ihre festlichen Partner sind sie in mehrfacher Hinsicht anders: Asiaten und Kommunisten zugleich und außerdem noch Sprecher der sogenannten Dritten Welt. Von diesen drei Dimensionen des chinesischen Verhältnisses zu den internationalen Beziehungen im allgemeinen und dem Völkerrecht im besonderen handelt

Gerd Kaminski: „Chinesische Positionen zum Völkerrecht“; Band 31 der Reihe „Schriften zum Völkerrecht“; Duncker & Humblot, Berlin 1973; 369 S., 68,60 DM.

Der Wiener Völkerrechtler Kaminski, der ein China-Forschungsinstitut leitet und dessen Organ China-Report redigiert, untersucht zunächst das chinesische Rechtsdenken in der Geschichte. Er stellt den alten chinesischen Begriff „Li“ (zu deutsch etwa: Höflichkeit, Korrektheit) vor, den Konfuzius (551–479 v. Chr.) als höchste soziale Verhaltensnorm predigte. In China und in Asien überhaupt stand tatsächlich „Li“ als das positive moralische Ordnungsprinzip stets vor den Buchstaben des Gesetzes, des negativen Bestrafungsmittels: „Die Riten (li) verbieten Übertretungen, bevor sie begangen werden, während das Recht kriminelle Handlungen nach ihrer Begehung bestraft.“ Lao-tse (6. oder 4. Jh. v. Chr.) ging in seiner geringen Bewertung des Rechtes so weit: „Je mehr Gesetze und Verordnungen es gibt, um so mehr gibt es Diebe und Räuber.“ So meint denn auch der Autor, „daß China nicht nur zur abendländischen Völkerrechtskonzeption, sondern zur abendländischen Rechtskonzeption überhaupt wenig Beziehung hat“.

Kaminski will auch in dem chinesischen Universalismus, dem Sinozentrizismus, eine historische Wurzel sehen. Im Verlauf seiner Ausführungen stellt sich allerdings heraus, daß es eher am Eurozentrizismus liegt, wenn sich China und die Dritte Welt vom herkömmlichen Völkerrecht befremdet fühlen. Der chinesische stellvertretende Außenminister Tschiao Kuan-hua ließ in einem Gespräch mit dem Autor keinen Zweifel daran, „daß China nicht geneigt sei, sämtliche Normen des völkerrechtlichen Gewohnheitsrechtes gegen sich gelten zu lassen“; er begründete diese Haltung damit, „daß China an der Herausbildung dieser Normen nicht teilgenommen habe – jene Normen, die den Interessen der kleinen und mittleren Staaten nicht entsprechen, seien zu ändern, und China werde dabei aktiv mitwirken.“

Kaminski prophezeit: „China sieht sich an der Spitze jener Staaten, welche eine Reform und Weiterentwicklung von Teilen der Völkerrechtsordnung anstreben. Im Rahmen dieser Bestrebungen ist die Auseinandersetzung um das Seerecht der erste große Prüfstein. Infolge des weitgehenden Gleichklangs der chinesischen Interessen mit jenen der Staaten der Dritten Welt stehen die chinesischen Chancen nicht schlecht, und es mag sein, daß das Seerecht der erste große Bereich sein wird, in dem China mit seinen Auffassungen und Forderungen wesentlich durchdringt.“