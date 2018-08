Von Dieter Piel

Es geht nicht „nur“ um 154 Milliarden Mark, seit die Abgeordneten des Bundestages nun, nach ihren langen Sommerferien, über den Haushaltsplan des Bundes für das kommende Jahr debattieren. Es geht vielmehr auch, soweit sich das Parlament überhaupt mit Haushaltszahlen auseinandersetzt, um die Grundzüge der Bonner Haushaltspolitik bis zum Jahre 1978. Denn so weit reicht die mittelfristige Finanzplanung („Mifrifi“) – die neunte, seitdem sie dem Staat im Jahre 1967 zur Pflicht gemacht worden ist.

Was hat man sich nicht alles von diesem Instrument versprochen! Die Mifrifi – sie sollte für alle Zukunft verhindern, daß Bund, Länder und Gemeinden von der Hand in den Mund leben. Sie sollte die Finanzwirtschaft des Staates rational machen, sie zwingen, für ihre Ausgaben längerfristige Prioritäten zu setzen. Und sie sollte Bund, Länder und Gemeinden im Interesse der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zwingen, ihre Finanzpolitik „gleichzeitig und gleichsinnig“ auszurichten – so der frühere Bundesfinanzminister Franz Josef Strauß, nach Alex Möller einer der Väter der deutschen Finanzplanung.

Von allen diesen Zielen sind wir heute ziemlich weit entfernt. Die neue Bonner Mifrifi

weist von 1976 an eine jährliche Verschuldung des Bundes von 19 bis 20 Milliarden Mark aus – fast das Dreifache der Summe dieses Jahres und in jedem Falle mehr, als, selbst bei optimistischen Annahmen, dem Kapitalmarkt ohne die Gefahr weiterer Preissteigerungen zugemutet werden kann;

läßt den Abstand zwischen dem Sozialetat als dem von 1975 an größten Einzelhaushalt des Bundes und den nächstgrößten Etats immer größer werden;

läßt andere Ausgabenblöcke, denen bislang vorrangige Bedeutung zuerkannt worden ist, relativ zurückfallen;

setzt den fatalen Trend der Verringerung des Anteils der investiven Ausgaben an den Gesamtausgaben fort – obwohl die sozial-liberale Koalition stets das Gegenteil gefordert hat.

Die Finanzplanung soll, nach allem, was Politiker und Wissenschaftler bislang dazu gesagt haben, wenigstens annäherungsweise ein in Zahlen gegossenes Regierungsprogramm sein. Mißt man aber die jetzt vorliegende Mifrifi an diesem Anspruch und den beiden letzten Regierungserklärungen, so hat sie ihr Ziel verfehlt.

Die Finanzplanung in der Bundesrepublik – beim Bund ebenso wie bei den Ländern und Gemeinden – krankt noch immer an dem Übel, zu dessen Überwindung sie eigentlich geschaffen worden ist: Sie ist noch zu sehr der jährlichen Haushaltsplanung verhaftet. Ihr Sinn und Zweck aber sollte es nach dem ursprünglichen Entwurf des Stabilitätsgesetzes sein, die Haushaltswirtschaft „von Einjahres-Zufälligkeiten zu lösen und den Überblick über größere Zusammenhänge und längerfristige Entwicklungen zu sichern“. Schön wär’s.