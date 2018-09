Der zweite Prozeß um die Befreiung des Kaufhausbrandstifters Andreas Baader findet ohne die beiden Hauptangeklagten statt. Am Dienstag wurde Ulrike Meinhof – wie zuvor schon der frühere Rechtsanwalt Horst Mahler – von der weiteren Verhandlung ausgeschlossen. Beide hatten die Entscheidung durch lautstarke Störungen erzwungen. Nur noch Hans Jürgen Bäcker sitzt jetzt im Westberliner Kriminalgericht Moabit auf der Anklagebank hinter schußsicherem Glas.

Am vorigen Freitag, dem zweiten Verhandlungstag, hatte Ulrike Meinhof die Befreiung ihres Gesinnungsgenossen Baader im Mai 1970 aus dem Lesesaal des Zentralinstitutes für soziale Fragen gerechtfertigt. In einstündigen Ausführungen sprach die Anarchistin von einer „exemplarischen Aktion der Metropolen-Guerilla“. Er sei befreit worden, „weil wir ihn für das, was wir uns vorgenommen hatten, brauchten. Es galt, dem Imperialismus im eigenen Lande in den Rücken zu fallen, um die Befreiungsbewegungen in anderen Staaten zu unterstützen“.

Vor demselben Gericht begann am Montag ein weiterer Prozeß gegen zwei Anarchisten. Die 30jährige Ingrid Siepmann und die 25jährige Annerose Reiche müssen sich wegen mehrerer Banküberfälle in Westberlin verantworten.