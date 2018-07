Wankelmut, Opportunismus und gebremste Reform versuche kennzeichnen das nahende Ende des Franco-Regimes

Von Juan Ortega

Selten sind in Spanien so viele kulturelle Veranstaltungen verboten worden wie in den letzten Monaten. Nie allerdings auch schrieben die Regierungszeitungen so viel von Liberalisierung, von politischer und kultureller Öffnung, und so gut wie nie wetterten die Blätter der extremen Rechten so wild gegen die angeblich von der Regierung geduldete oder gar geförderte „liberale Subversion“.

Was man als Reflex der alten spanischen Freude am Paradoxen interpretieren könnte, ist nichts weiter als ein sichtbares Zeichen für die Gegensätze in der Regierung, in einem Regime, das sein Ende sehr nahe weiß, aber keine Wege und Mittel für eine Änderung und für einen Wechsel findet.

Mit der Ankündigung von Reformen und Wechsel – „reformas y cambios“ – durch Informationsminister Pío Cabanillas hatte es begonnen. Das Informationsministerium ist in Spanien für kulturelle Fragen zuständig, vor allem für Subventionen und Zensur. Außerdem entscheidet es, was die Zeitungen schreiben, was Radio und Fernsehen senden können. Die Berufung von Cabanillas, der ein taktisch kluger Politiker, aber auch ein Intellektueller ist, ein Mann, der denken und diskutieren kann, war ein Lichtblick in dem sonst eher düsteren Bild der Regierung des früheren Polizisten Arias. Cabanillas versprach nicht nur viel, zunächst setzte er auch seine Versprechen in Taten um. Als erstes holte er sich den Liberalen Marcelino Oreja als Staatssekretär in sein Ministerium. Den spanischen Zeitungen wurde mehr Meinungsspielraum zugestanden; nur noch ganz selten wurde der Verkauf einzelner Nummern ausländischer Blätter an den spanischen Kiosken untersagt. Das Touristenland Spanien hatte bis dahin immerhin den traurigen Rekord, mehr Auslandspresse als jedes andere westeuropäische Land zu verbieten.

Der Informationsminister liberalisierte also zunächst tatsächlich: Er erlaubte viele Veranstaltungen, Vorträge, Aufführungen und Ausstellungen, die früher nie genehmigt worden wären. Allerdings: eine beachtliche Zahl dieser erlaubten Veranstaltungen fand dann doch nicht statt; das Innenministerium verbot sie wieder – „wegen möglicher Gefährdung der öffentlichen Ordnung“. Die Rollenverteilung – ein liberaleres Informationsministerium und ein scharf repressives Innenministerium – funktionierte. Im Zweifelsfall haben die polizeilichen Argumente des Innenministers immer Vorrang. In einer „Ordnungsdiktatur“ kann das ja auch gar nicht anders sein. Bei Büchern und Zeitschriften, die Informationsminister Cabanillas nicht verbieten will, tritt das Sondergericht für öffentliche Ordnung (TOP) auf den Plan und untersagt zunächst einmal die Verbreitung. Sicher ist das nicht immer abgesprochen: Die Gegensätze zwischen durchaus intelligenten Konservativen und alten faschistischen Haudegen zeigen sich ziemlich offen in der Administration und selbst in der Regierung. Der unter den hohen Regimefunktionären häufig anzutreffende Typ des zutiefst antidemokratisch eingestellten, nur an die jeweilige Macht glaubenden Zynikers schlägt sich, wenn eine Entscheidung verlangt wird, gewöhnlich auf die Seite der extremen Rechten. Wie Spaniens politische Polizisten und die meisten anderen Beamten des Innenministeriums denken, demonstriert die Tatsache, daß die bei ihnen beliebteste Zeitschrift „Fuerza Nueva“ ist: eine offen faschistische Wochenzeitung, die Hitler und Salazar verteidigt, die Zerstörung von Picasso-Graphiken rechtfertigt, Willy Brandt „einen kleinen schäbigen Verräter“ und den kleinwüchsigen Informationsmister Cabanillas einen „flüchtigen Zwerg“ nennt, „der sich als Feind des Regimes in die staatliche Administration eingeschlichen hat“.

Von der Polizei verboten wurden in der letzten Zeit zahlreiche Veranstaltungen mit Sängern politischer oder sozialkritischer Lieder: Raimon, Elisa de la Serna, selbst der recht harmlose Ribalta durften nicht auftreten. Der in ganz Lateinamerika berühmte Uruguayer Vigletti wurde gleich nach seinem Madrider Auftritt zusammen mit hundert seiner Zuhörer verhaftet. Der Spanier Raimon darf nicht einmal in Buchhandlungen seine Platten präsentieren; auch die Präsentation der Memoiren von Neruda wurde kurzfristig verboten, genau wie Diskussionsabende über die politische Situation in Portugal oder über die Todesstrafe. Und in Barcelona durfte eine Versammlung ehrenwerter Bürger verschiedener politischer Couleur zwar gemeinsam schweigend zu Abend essen, doch durften sie keine Ansprachen halten, ja nicht einmal zwischen den einzelnen Gängen über politische Themen sprechen. Als Andalusiens Lyriker zu einem Treffen nach Granada kamen, mußten sie gleich nach dem Eintreffen wieder abreisen. Der Polizei der Stadt Granada, die ihren größten Sohn, den Dichter García Lorca, umbringen ließ, schien die Anwesenheit so vieler Lyriker offensichtlich höchst gefährlich. Vorträge über Urbanismus, andere über die Universitätsreform wurden in verschiedenen Städten verboten; eine Gymnasiastin, die in La Corona ein Schreiben gegen ein Ausbildungsgesetz bei der zuständigen Stelle einreichte, wurde kurzerhand für zwei Monate ins Gefängnis gesteckt.