Hoffnung für Europa? So verfahren auch in vieler Hinsicht die Lage ist, nach dem Neuner-Diner im Elysée rührt sich doch wieder Erwartung – weil zum erstenmal die Ziele niedriger gehängt wurden und damit, vielleicht doch, in Reichweite gerückt worden sind.

In den vergangenen anderthalb Jahrzehnten ist klargeworden, daß das Europa Jean Monnets, das durch die Brüsseler Kommission Gestalt gewinnen sollte, keine Chance mehr hat. Aber auch das Europa Charles de Gaulles ist tot, in dem der nationale Wille der einzelnen Länder vorwalten sollte. Was jetzt allein Zukunft hat, ist Europa III – ein Europa, das weder die Eseleien der Brüsseler Kommission für Tafeln vom Berge Sinai hält noch die Willensäußerungen einzelner Nationen für das letzte Wort – ein Europa, das aus dem Wirrwarr auseinanderlaufender Interessen größtmögliche Übereinstimmung zu destillieren versucht.

Dieses Europa III wäre kein Hirngespinst von Bürokraten, denen es vornehmlich darum geht, den Krümmungsgrad von Essiggurken, die Länge der Stacheln von Stacheldrahtzäunen und die Zusammensetzung von Bienenhonig zu vereinheitlichen. Es wäre ein Europa, das auf dem Willen der Verantwortlichen, nicht auf den Wünschen der Papierkrieger basierte.

Nichts garantiert, daß nicht auch dieser Anlauf wiederum bloß in einem zu kurzen Sprung endet. Es gibt – allen Wehklagen derer zum Trotz, die sich noch immer nach der Hallstein-Zeit zurücksehnen – keine Alternative. Hohle Parolen haben die Völker der Gemeinschaft lange genug anhören müssen. Wenn jetzt die Rhetorik zurückgeschraubt, dafür sachliche Lösungen nähergerückt werden, so braucht niemand sich darüber zu grämen. Lieber ein Europa der bescheidenen Taten, und gehe es auch durch den Magen, als eines der großen, aber leeren Worte. Th. S.