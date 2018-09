Inhalt Seite 1 — Peking prägt nun Asiens Sportpolitik Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Rolf Kunkel

Teheran, im September

In vier eigenen Boeing-707-Maschinen kam die Expedition im achtstündigen Nonstopflug aus Peking. Fast alle klagten über Atembeschwerden und trockene Luft. Als Gegenmittel verzehrten sie mengenweise Wassermelonen.

Während ein Delegationsmitglied mit mir plaudert, setzt ein anderer den Wasserkocher in Bewegung. Ohne grünen Tee und kleine Leckereien aus eigenem Proviantlager ist kein Gespräch denkbar. Über das Essen rümpfen sie die Nase, aber auch noch eigene Köche mitzubringen, verbot ihnen die Höflichkeit. Mein Gegenüber ist gerade aus dem Stadion zurückgekehrt, er wollte Nichi-Chin springen, aber nicht unbedingt siegen sehen. Der Ex-Hochsprung-Weltrekordler belegte mit 2,16 Meter den zweiten Platz hinter einem Iraner, der 2,21 Meter überquerte. Die Hochsprung-Konkurrenz stellte hohe Anforderungen an die Geduld der Chinesen. Mit chauvinistischen Publikumsausbrüchen und gezielten Störmanövern des Stadtionansagers versuchten die Gastgeber, den 30jährigen Ni aus der Konzentration zu bringen – jeder andere Funktionär hätte Protest eingelegt oder wutschnaubend das Stadion verlassen. Nicht so die Chinesen.

Äußerlich gleichmütig ertragen sie jede Unsportlichkeit. Geradezu unerträglich war es beim Weitsprung der Damen, als jeder Versuch einer Israelin mit Sprechchören begleitet wurde. Es ist höchste Zeit, nicht nur die Sportler, sondern vor allem das Publikum zum Fair play zu ermahnen. Wie kann man den sportlichen Gedanken auf die Ränge transportieren? Ein weltweites Thema für die olympische Akademie.

Den Chinesen ist kein Vorwurf zu entlocken, zumal sie selbst durch den Israel-Boykott ins Zentrum der Kritik gerieten. Mein Gesprächspartner zeigt sich überrascht, daß diese Haltung soviel Aufsehen erregt. „Unsere iranischen Freunde hätten das wissen müssen, sie kennen doch unsere Politik.“

Wie er sich unter diesen Umständen eine Rückkehr ins Internationale Olympische Komitee vorstellt, möchte ich wissen. Er lenkt das Gespräch in eine andere Richtung, nach chinesischem Ritual heißt das: Ende der Diskussion.