Die Basis der linken Theoretiker schrumpft

Von Sepp Binder

Er wählte den kürzesten Weg vom Gipfel hinab zum Basislager. Direkt vom Europa-Souper im Pariser Elysée-Palast eilte der Kanzler ins Revier der Kumpel und Genossen. In der Dortmunder Westfalenhalle las Helmut Schmidt als SPD-Vize vor der „Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen“ seiner Partei die Leviten: „August Bebel und Kurt Schumacher würden sich im Grabe umdrehen, wenn sie sehen könnten, wie interne Querelen in der Öffentlichkeit ausgetragen werden.“

Der Rüffel galt nicht nur ideologischen Rechthabern in den Ortsvereinen. Er war an das Parteivolk ebenso gerichtet wie an die Parteispitze. Denn während die Regierung unter Schmidts Führung sich wieder konsolidiert und gekräftigt hat, befinden sich Partei- und Fraktionsspitze der Sozialdemokraten in einem desolaten Zustand. Das Trio Willy Brandt, Herbert Wehner und Helmut Schmidt war auf Integration von Partei, Fraktion und Regierung angelegt. Immer mehr erinnert es jedoch an preußische Generäle des 18. Jahrhunderts, die sich nicht einigen konnten, wem das oberste Kommando zukam. Gleichwohl respektierten sie gegenseitig ihren Rang und achteten streng auf Formen und Epauletten. Führungskunst freilich besteht nicht aus eitlem Drang nach Rechtfertigung, Drohung mit Rücktritt oder Druck auf die Rivalen.

Wachsende Nüchternheit

Oben steht es um die Partei, trotz demonstrativer Solidaritätsbekundungen, nicht zum besten – darunter aber tarieren sich die politischen Gewichte neu aus. Die Landschaft in der SPD verändert sich. Die Pendelschläge verlieren an Heftigkeit und Hektik. Die Symptome deuten auf wachsende Nüchternheit.

Drei Ereignise markieren innerhalb einer Woche die innerparteiliche Situation der SPD: