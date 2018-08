In London verhandeln Produzenten- und Verbraucherländer über ein neues Kaffeeabkommen

Ein Jahr lang probten die Kaffeeanbauländer Südamerikas und Afrikas die freie Marktwirtschaft. Doch sie hatten Pech: Dank einer guten Ernte und beträchtlicher Konkurrenz zwischen den 50 Erzeugerländern fiel das Risiko des unregulierten Marktes voll auf sie; die Preise purzelten.

Nun wollen die Kaffeeländer dorthin zurück, wo sie 1962 begonnen hatten und wo sie im September 1973 endeten: ein Kaffeeabkommen mit den Verbraucherländern.

Das Kaffeeabkommen war 1962 zwischen Anbau- und Abnehmerländern geschlossen worden, um die Entwicklungsländer vor Überproduktion und Preisverfall und damit vor dem Verlust dringend notwendiger Devisen zu bewahren. Alljährlich setzte der Kaffeerat in dem beiden Seiten vertreten sind – für das kommende Jahr Exportquoten und Preismargen fest.

Zwar kriselte es während der zehn Jahre dauernden Marktregulierung des öfteren, weil einzelne Anbauländer glaubten, am Markt höhere Preise erzielen zu können. Doch bis zum Frühjahr 1973 konnten alle Erzeugerländer immer wieder auf das Abkommen eingeschworen werden.

Damals freilich änderte sich die Lage am Kaffeemarkt beträchtlich: Eine weltweite Knappheit stärkte die Position der Anbauländer beträchtlich. Sie probten den Aufstand. Die Preise stiegen so enorm in die Höhe, daß das im Herbst 1973 ausgelaufene Abkommen nicht wieder erneuert wurde. Die damalige Einmütigkeit unter den Kaffee-Erzeugern hielt nicht allzu lange. Vor allem Brasilien, größter Bohnenanbauer der Welt, hielt sich nicht an Produktionsabsprachen innerhalb des Erzeugerkartells. Folge: Die Weltmarktpreise sackten ab.

Das machte schließlich den Anbauern das Kartell mit den Verbraucherländern wieder schmackhaft: In London tagen derzeit Kaffee-Experten der Export- und Importländer, um das Abkommen wieder in Gang zu setzen. Die Ängste der Anbauer sind nicht grundlos, denn bei den wichtigsten Abnehmern ihrer Bohnen ist der Markt für Bohnenkaffee bereits gesättigte In den USA stagniert der Kaffeekonsum, in Europa steigt er nur noch geringfügig, in Deutschland ist er sogar leicht rückläufig. Die nächste Überschuß-Situation – samt Preisverfall – ist somit schon vorprogrammiert. gf