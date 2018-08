Von Nina Grunenberg

Wilhelm Gottwald war einer von sechzehn älteren Männern. Sie trugen Prinz-Heinrich-Mützen, als wäre jeder von ihnen sein eigener Kapitän, und gabelten auf dem Sommerdeich bei Hauener Hooge, im nordwestlichsten Zipfel Ostfrieslands, Grassoden auf. Die Soden waren vorher von der Maschine an der Sohle abgetrennt und viereckig zugeschnitten worden. Wenn der Wirtschaftsweg, für den sie die Trasse aushoben, fertig geteert ist, werden Wilhelm Gottwald und seine Kollegen die Grasstücke wieder zurückheben und an die Straßenkrone anschließen. Das gibt Halt, und Wasser hat Gewalt. Alles, was sich zehn Meter vom Fuße des Hauptdeiches entfernt seewärts befindet, ist ihr Revier.

Wenn ein Sturm aufzieht, die Flut anschwillt und der blanke Hans über den Sommerdeich ins Vorland rollt, treiben die Männer als erstes die 850 Stück Pensionsvieh, die auf dem Polder weiden – schwarzbunte Rinder und Kühe –, über den Hauptdeich, um sie in Sicherheit zu bringen. Dafür werden sie von Hinrich Goldenstein, dem Außenstellenleiter für Küstenschutz und Landgewinnung, auch nachts aus den Betten geholt. Gewöhnlich richtet sich ihre Arbeitszeit nach der Tide. Laut Manteltarif dürfen sie sich bis zu achtzehn Stunden pro Monat im Baustellenwagen aufhalten, um sich vor Regen zu schützen. Wenn es öfter regnet, werden sie naß. Auch deswegen meint Hinrich Goldenstein in seiner bedächtigen Art: „Man kann nicht jeden Hans und Franz hinter dem Deich gebrauchen.“

Sicherheit gab es nie

Wilhelm Gottwald ist 52. Jahre alt und Knochenarbeit gewöhnt. Die Ziegelei, in der er vorher am Ofen gestanden hatte, machte im Frühjahr zu, weil Aufträge ausblieben. Wenn er seit dem 1. März 1974 nicht auf dem Deich bei der staatlichen „Arbeitsbeschaffungsmaßnahme“ mitmachen dürfte (bis 1969 hieß das „wertschaffende Arbeitslosenhilfe“ und noch früher „Notstandsmaßnahmen“) wäre er arbeitslos – einer von den 4444 Arbeitslosen, die in Ostfriesland im August gezählt wurden (oder fünf Prozent der Bevölkerung: Mit Pirmasens und dem benachbarten Leer hat der Bezirk Emden die höchste Arbeitslosenquote in der Bundesrepublik). Als Menno Grensemann vom Emdener Arbeitsamt ihn daran erinnerte, daß er zurück in die Ziegelei muß, falls der Ofen dort wieder angeblasen wird, faßte Gottwald das als Drohung auf. Auf die Forke gestützt und nach einem tiefen Zug aus der selbstgedrehten Zigarette, erwiderte er langsam: „Das kommt ja darauf an, ob man das noch kann.“ Hinrich Goldenstein kam ihm zu Hilfe: „Mein Schwiegervater“, sagte er, „ist in der Ziegelei kaputtgegangen.“

Gottwald gefällt die Arbeit beim Küstenschutz. Früher war er Landarbeiter: Auf dem Deich brauchte ihm niemand erst zu zeigen, wie man mit Spaten und Schaufel umgeht. Er verdient knapp 1500 Mark brutto, hundert Mark weniger als in der Ziegelei. Aber dort arbeitete er im Akkord. Dafür hat er jetzt Licht und Luft: Wenn er aufblickt, schaut er aufs Wattenmeer, auf die Krabbenkutter, die auf dem Weg nach Greetsiel zum Hafen vorüberfahren, und auf die Kette von Saugbaggern, die weiter draußen im Wasser stehen und die Rinne für eine vielbesprochene Erdgasleitung graben: Sie kommt aus dem norwegischen Nordseefeld Ekofisk und tritt bei der Insel Juist als versteckter Zukunftstraum in ostfriesisches Gebiet ein.

Das mag begreifen, wer will: Für Gottwald ist dies wichtig. Mit Romantik hat es nicht zu tun. Vielmehr ist es für das Arbeitsamt in Emden eine immer wieder betrübliche Tatsache, daß Umschulungskurse, in denen chancenlose Bau- oder Landarbeiter zu Industriearbeitern befördert werden sollen, oft scheitern, sobald die Männer begriffen haben, daß sie nicht an der frischen Luft und so relativ selbständig arbeiten können wie sie es auf dem Acker oder dem Baugerüst gewohnt waren. Die Älteren lockt auch der bessere Verdienst nicht. Soziale Sicherheit im Sinne von kontinuierlicher Arbeit haben sie in Ostfriesland ohnehin nie kennengelernt. Gottwald war sein Leben lang Saisonarbeiter, das heißt im Winter arbeitslos.