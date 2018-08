Düsseldorf

Im linksrheinischen Dormagen zwischen Köln und Düsseldorf stinkt es montags weit und breit nach einer riesigen Kloake, mittwochs dann nach angebrannter Kartoffelsuppe und zum Wochenende mitunter nach Pillendreherküchen. Bläst der Wind aus Südwest, darf auch noch die Landeshauptstadt Düsseldorf diese quälerischen Düfte aus den Schornsteinen des gewaltigen Chemiekonzerns Bayer schnuppern. Den für die Luft zuständigen Landesminister, Werner Figgen, verdrießt das nicht weniger als Smog und Schwefeldunst, der durch das Ruhrgebiet unablässig zieht: „Da fangen ja schon die Vögel zu husten an.“

Lange Reden, guter Wille und viel Geld haben die Umweltschutzprobleme an Rhein und Ruhr nicht verkleinert. Und obwohl die Regierung Kühn wie keine andere vor ihr den Konflikt mit den Luft- und Wasserverschmutzern aufnahm, sind die Sorgen in einigen Bereichen sogar noch gewachsen. Unlängst machte Minister Figgen mit einer mutigen wie überfallartigen Blitzaktion böses Blut, als er mitten in der Nacht 1500 Beliebe in Nordrheinwestfalen auf die Einhaltung der Vorschriften zum Umweltschutz überprüfen ließ – und prompt mußten 250 Firmen wegen Überschreitungen und Verstößen empfindliche Geldbußen bezahlen.

Solche spektakulären Maßnahmen ändern aber so gut wie gar nichts an der eigentlichen Problematik, die jetzt in einem Regierungsbericht verdeutlicht ist. Zwar ist durch den serienmäßigen Einbau von Filtern in Schornsteinen und Werken der Schwerindustrie nach und nach der Himmel über dem Ruhrgebiet wieder heller und blauer geworden; auch Staub- und Schwefelniederschläge konnten gedrosselt werden. „Lungengängige Stäube“ sind jedoch mehr denn je in der Luft

Wissenschaftler haben nachgewiesen, daß es sich bei diesen gesundheitsgefährlichen Stoffen um Blei, Zink und Cadmium handelt. Verantwortlich für die Luftverpestung ist in erster Linie die Stahlproduktion. Im Umkreis der Stahlwerke erreichen die Meßwerte unglaubliche Ziffern. Minister Figgen seufzt: „Wir haben bisher noch niemandem den Hahn abgedreht, obwohl wir es schon manchmal gern getan hätten, denn in diesen Gebieten an der Ruhr kommen ja noch Kohlenmonoxyd, Kohlenwasserstoffe, Fluorkombinationen und andere Abgase hinzu.“

Der Regierungsbericht weist nach, daß in industrieärmeren Gegenden des Landes nicht die Industrie, sondern privater Wohlstand für die Luftverschmutzung verantwortlich ist. Im Kölner Raum stammen fünfzig Prozent des Kohlenmonoxydgehalts in der Luft von den Abgasen des täglichen Straßenverkehrs, 45 Prozent gehen zu Lasten des Hausbrandes, nur der kleine Rest von fünf Prozent stammt von der Industrie. Auch beiderseits der Autobahnen von Köln bis Oberhausen und Dortmund liegt ein etwa hundert Meter breiter „Bleigürtel“. Bei ungünstiger Wetterlage umschließt er tagelang die benachbarten Häuser und verursacht bei den Bewohnern Übelkeit und Kopfschmerzen. Minister Figgen bezichtigt deshalb die westdeutsche Autoindustrie als „widersinnig“: Nach den USA liefere sie bereits Wagen mit umweltfreundlichen Aggregaten – im eigenen Land jedoch werde „weiter gemieft“.

Während die Luft im ganzen dick und schwer geblieben ist, hat das Wasser in Nordrheinwestfalen, so der Bericht, wieder „lebensbejahende Qualität“ bekommen. Das Bauprogramm für Klärwerke an Ufern der wichtigsten Flüsse ist im Laufe der vergangenen acht Jahre Zug um Zug weiterentwickelt worden; der dafür zuständige Landwirtschaftsminister Diether Deneke – oft im Streit mit Grundbesitzern und Unverstand – hilft zudem mit Millionen bei der Erweiterung von Talsperren nach. Das Trinkwasser wird langsam, aber sicher auch in den Industriezentren besser. Deneke rückt auch dem „Wohlstandsmüll“ immer näher, sein Ziel ist, innerhalb weniger Jahre die 1000 Mülldeponien im Lande auf 66 zu reduzieren.

Wasser, Boden, Luft, Fauna und Flora lassen sich aber in Nordrheinwestfalen auf Dauer nur dann wirkungsvoll schützen, wenn sich das Land hauptsächlich in den Bereichen von Schwerindustrie und Chemie Grenzen auferlegt. Ziel ist, die Zuwachsraten möglichst niedrig zu halten oder gar auf Null zu drücken. Ministerpräsident Kühn wagt öffentlich kaum auszusprechen, was er im kleinen Kreis bereits laut gedacht hat: „Sollen doch umweltschutzgefährliche Großindustrien lieber in jenen Bundesländern bauen, wo den Leuten noch keine Überbelastungen das Leben schwermachen.“ Andererseits jedoch möchte sich Nordrheinwestfalen keine zusätzlichen Steuereinnahmen entgehen lassen, zumal es jährlich und erheblich im Länderfinanzausgleich zur Ader gelassen wird. Ein Verzicht auf Industrieansiedlung zugunsten anderer Bundesländer müßte demnach, so der fürsorgliche Landesvater in Düsseldorf, in den Finanzausgleich einbezogen werden. Auch diese Variante des Umweltschutzes ist gewiß problematisch: Sie würde bei betroffenen Ländern dann ohnedies dicke Luft produzieren.