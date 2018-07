Hans-Dietrich Genscher hatte beim Hamburger Parteitag der Liberalen einen schweren Start

Von Rolf Zundel

Hamburg, im Oktober

Wie ein strahlender Stern ist Hans-Dietrich Genscher am Himmel der Liberalen nicht aufgegangen. Staunen, Bewunderung, gar Faszination hat seine Wahl nicht ausgelöst, allerdings auch keine Bitterkeit. Die Partei hat ihn selbstverständlich akzeptiert: ohne Kampf, aber auch ohne demonstrative Unterstützung. Drei Viertel der abgegebenen Stimmen für den neuen Parteichef – damit kann Genscher leben. Staat machen kann er damit nicht.

Vom Ehrgeiz, Führer der Freien Demokraten zu werden, ist Genscher wohl nie gequält worden. Das wird aus manchen Interviews früherer Jahre deutlich, in denen er sich stets als wichtiger zweiter Mann präsentiert hat, der gegenüber seinem Vorsitzenden absolut loyal ist. Im Frühjahr 1970, als Scheels Stellung in der Partei und die Koalition keineswegs unangefochten waren, formulierte er: „Die Zusammenarbeit ist um so erfolgreicher, je sicherer der Parteivorsitzende weiß, daß sein Stellvertreter nicht sein Nachfolger werden will...“

Großen Einfluß hat Genscher immer gehabt – als Vermittler in schwierigen Situationen, als Mann des sicheren politischen Gespürs für Entwicklungen, mit einer feinen Witterung für Konflikte und mit beträchtlichem Geschick, sie zu entschärfen, ehe sie sich in fatalen Explosionen entladen. Er hat die Rolle des Innenministers prall ausgefüllt, aber als den Mann, der an weithin sichtbarer Stelle den liberalen Heerhaufen befehligt und mit großer Geste das Angriffssignal gibt, hat er sich nicht gesehen.

Genscher hätte sich durchaus vorstellen können und es auch ohne Groll akzeptiert, wenn etwa Karl Hermann Flach, mit dem ihn eine, langjährige Freundschaft verband, einmal die Nachfolge Scheels angetreten hätte. Aber diese Option hat der Tod vereitelt. Gewiß jedoch, zählt Genscher in der FDP zu jenen, die Scheels Entrückung in die Villa Hammerschmidt am meisten bedauert haben. Daß er sein Nachfolger werden, mußte, war für ihn selbstverständlich. Daß er darüber ungeteiltes Glück empfand, muß man bezweifeln.