Inhalt Seite 1 — Ein Fest für Iwan Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Heinz Josef Herbort

Moskau in den Jahren zwischen 1682 und 1687: ein politisches Chaos, eine soziale Hölle. Nach dem Tode des Zaren Fjodor tragen zwei ehrgeizige Richtungen der Familie ihre Machtkämpfe aus, mit Mord und Verbannung, mit Opportunismus und Denunziation, mit schmierigen Geschäften und üblen Rankünen. Leidtragender ist, wie immer und überall, das Volk. Ein glänzender Stoff für ein hochdramatisches Theater?

Moskau in den Jahren um 1685: Schauplatz von heftigsten religiösen Bruderkämpfen mit Fanatismus und Sektierertum, mit Aberglaube und Selbstverbrennung. Zwanzig Jahre nach dem Reformedikt des Patriarchen Nikon ist die russische Kirche endgültig gespalten. Gegenüber liberaleren Tendenzen verteidigt die eifernde Gruppe der Raskolniki den alten Glauben bis in den Tod. Gibt dies das Material für eine lebendige Auseinandersetzung auf dem Theater?

Der Komponist Modest Mussorgskij, der „das Vergangene im Heutigen darzustellen“ als seine Aufgabe sah, entwarf keine die politische Wirklichkeit detailgetreu nachzeichnenden Dokumentarspiele, sondern komponierte, oft genug aus rauschhaften Zuständen, großflächige Bilder in üppigen Farben, Tableaux, die sich zu einer Art Chronik reihen lassen, eher genialische Würfe als logisch konsequente Folgen.

„Chowanschtschina“: da ist die politische Ebene – mit dem Fürsten Iwan Chowanskij, der einen Staatsstreich plant zugunsten seines Sohnes Andrej, der aber in seinem Hause von einem Zarentreuen ermordet wird; mit dem Fürsten Golizyn auf der anderen Seite, einem Günstling der Zarewna Sophija, auch er wird entlarvt und nach Sibirien verbannt. Da ist die religiöse Ebene: mit den Altgläubigen um den Priester Dossifej, die sich am Ende als Sühne für die lasterhafte Freizügigkeit der modernen Welt selber verbrennen; mit dem protestantischen Pastor, der sich bei dem Höfling einzuschmeicheln versucht und ein bißchen mehr Entfaltungsmöglichkeit erhofft. Da ist schließlich die Verknüpfung beider Ebenen: der junge Fürst Andrej wird von Marfa, seiner ehemaligen Geliebten, in den Kreis der sich opfernden Altgläubigen hineingezogen.

Als man jetzt in Hamburg „Chowanschtschina“ bot, in der von Dmitrij Schostakowitsch bearbeiteten und instrumentierten Fassung, wurde es gewiß ein glänzender Opernabend – wenn man unter Oper versteht, daß da eine Anzahl hervorragender Stimmen unglaublich gut und eindrucksvoll singt. Und in diesem Punkte war so ziemlich das Maximum dessen aufgeboten, was Hamburg sich leisten kann, wenn es sich im Rahmen sogenannter Sowjetrussischer Musikwochen auch noch einen besonders tiefen Griff in die Kasse erlaubt: der hinreißende Nicolai Ghiaurov, der ein unwahrscheinliches Volumen und ein sagenhaftes Baßtimbre besitzt, der mit rollendem R und großer Geste die Bühne mit dem ersten Schritt für sich in Anspruch nimmt und auch gewinnt, der als Iwan Chowanskij sozusagen nur sich selber darzustellen hat; dann Christa Ludwig (Marfa), die vorführt, wie Register und Farben in einer Stimme eine melodische Linie formen und gestalten, die vor allem gegen Ende hin zeigt, wie dramatisch ein Belcanto sein kann, auch oder besser: vor allem wenn es aus dem Piano entwickelt wird; weiter der polnische Tenor Wieslaw Ochman (Andrej), ein nach außen aufbrausender und unbändiger, rücksichtlos genießender und egozentrischer, aber im Kern lyrischer Junker, der sich am Ende fast willenlos fügt; oder der finnische Bassist Martti Talvela (Dossifej), der zwar nicht an Vitalität, aber durch die Kraft und die Schönheit seiner Stimme mit dem großen Ghiaurov sich durchaus messen kann; schließlich der selbstsichere Bariton Bernd Weikl (Schaklowitij), der junge Tenor Harald Ek (Golizyn) sowie ein über sich hinauswachsender Opernchor. Und dieser von Horst Stein zu fulminanten Höhepunkten geführte Opernabend, dieses Arrangement der großen Stimmen, die in splendider Isolation in originalem Russisch sangen (weswegen vor jedem Bild der Sprecher Rolf Mamero zu einer Projektions-Collage eine hektische und daher letztlich wieder. verwirrende Inhaltsangabe zu verlesen hatte), wurde denn auch in einem Maße bejubelt, wie man es in Hamburg nur ganz selten erlebt.

Ebenso heftig und einhellig aber auch am Ende ein Buh-Konzert – für den Regie führenden August Everding nämlich. Nun weiß man nicht, wieviel davon sozusagen kulturpolitischer Protest war, ein Hamburger Plebiszit gegen den Intendanten Everding und dessen schnödes Taktieren in Sachen München. Aber auch wenn man einiges an Schmähungen als positionsbezogen ansieht, so ging doch diese Opposition in Ordnung. Denn wenn man Oper auch als Theater sehen will, wo außer den Fakten auch noch die Beweggründe und Motivationen vorgelegt oder deutlich gemacht werden, wo also Reflexion erkennbar wird, dann war das nur ein höchst durchschnittlicher Abend, der allerdings die Vorlieben und Intentionen, aber auch das Unvermögen Everdings klar zeigt.