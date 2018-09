Von Wolfram Siebeck

Da ist vor 19 Monaten ein Engländer losmarschiert, um allein und zu Fuß den amerikanischen Kontinent zu durchqueren, von der Südspitze bis Fairbanks, Alaska. Jetzt hat er – Sebastian Snow ist sein Name – nach 8700 Meilen aufgegeben.

Natürlich ging es ihm schlecht. Er war unterernährt und abgemagert, sein Blutdruck anormal. Was ihn aber bewogen hat, seinen Marsch nach fast 14 000 Kilometern durch menschenleere Provinzen abzubrechen, war nicht die körperliche Strapaze. Solange er durch regennasse Urwälder stolperte, Todesplateaus überwand und Höllenschluchten durchquerte, solange eine feindliche Natur ihm das Leben schwermachte, fand er’s in Ordnung. Erst als er nach 19 Monaten unsere Zivilisation erreichte, gab er auf.

Man kann ihn verstehen, den Mister Snow. Denn die härteste Prüfung ist nicht die Begegnung mit reißenden Flüssen und Wölfen, sondern mit reizenden Mitmenschen, denen er 19 Monate lang wohlweislich aus dem Weg gegangen ist:

Szene I. Wir stehen in der Schlange vor dem Fahrkartenschalter am Bahnhof. Die Mitmenschen weiter vorne nennen ihr Reiseziel, bekommen eine Fahrkarte und bezahlen. Durchschnittliche Abfertigungsdauer 30 Sekunden. Gleich sind wir dran. Doch da zieht der Typ vor uns einen Haufen Formulare aus der Tasche und schiebt sie dem Beamten zu: ein Sonderfall. (Fahrpreisermäßigung für kinderreiche Fußballer bei Auswärtsspielen.)

Wir sehen, wie der Beamte die Stirn runzelt, und beginnen zu beten. Der Beamte liest. Wir rechnen aus, daß unser Zug in 8 Minuten abfährt. Der Beamte greift zum Telephon, erklärt seinem Vorgesetzten den Fall, bekommt Anweisungen, fragt zurück, hängt ein. Noch 5 1/2 Minuten. Folgt Rundfrage beim Mitmenschen. Der sucht den Impfschein in der Jackentasche, findet ihn in der Hose, kramt auf Verlangen auch ein polizeiliches Führungszeugnis hervor, jawohl, gemeldet ist er in X., eine Bescheinigung hat er dabei. Moment, nein, hier nicht, aha, doch in der Jackentasche, na also. Unser Blutdruck geht in die Millionen, unser Zug in 2 Minuten. Regennasser Urwald, Mister Snow? Daß ich nicht lache.

Szene II spielt in der Bank, wo elektrische Rechenmaschinen eine schnelle Abfertigung garantieren. Doch in dem Moment, da wir unseren Scheck abgeben, ist die Rolle Papier zu Ende, auf der die Maschine so schnell rechnen kann. Die Angestellte greift nach einer neuen Rolle – es ist keine da. Sie steht auf, geht, zum Kollegen, geht zum Lager, geht zum Weihnachtsmann, sie geht weg, weit weg und kommt erst Minuten später zurück. Wir haben Glück, sie hat eine neue Rolle gefunden. Leider gelingt es ihr nicht, sie so mühelos einzusetzen, wie das von den Maschinenherstellern vorgesehen ist. Eine Kollegin wird gerufen, zu zweit untersuchen sieben Mechanismus, nun ja, Geschicklichkeit ist nicht jedermanns Sache, der Kurs des Dollars ist inzwischen um 1,85 Prozent gestiegen, aber nun funktioniert es doch, das heißt: beinahe. Die Maschine muß zunächst noch einmal auseinandergenommen werden.

Wenn auch keine Einzelheiten darüber bekannt sind, so ist doch anzunehmen, daß Sebastian Snow seine Wanderung aufgab, als er versuchte, in Panama City einen Reisescheck einzulösen.