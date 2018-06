Der Berliner Professor Flechtheim, der sich in der Parteiengeschichte unserer Republik, in vielen Varianten des Sozialismus und in den Modellen der von ihm mitbegründeten Futurologie gleichermaßen gut auskennt, hat eine Reihe von Essays gebündelt, die in den letzten Jahrzehnten an verschiedenen Orten erschienen waren, dazu noch ein paar unveröffentlichte Manuskripte (eines sogar aus dem Jahre 1937!), von denen man gern gewußt hätte, ob und aus welchen Gründen irgend jemand sie nicht hat drucken wollen.