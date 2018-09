Inhalt Seite 1 — Der Amtsschimmel ist kein Rennpferd Seite 2 Auf einer Seite lesen

Als Vorsitzender des Ausschusses für Leistungssport der Deutschen Sportkonferenz gab sich Ruderpräsident Dr. Claus Hess im Oktober 1972 hoffnungsfroh. Bereits für das Olympia-Jahr 1976 glaubte er mit Bundestrainern rechnen zu können, die wesentlich besser auf ihre immer schwerer werdende Führungsrolle im Leistungssport vorbereitet seien als es augenblicklich der Fall ist. Dr. Hess setzte auf die Trainer-Akademie, die in Köln errichtet werden und spätestens im Oktober 1973 ihren Lehrbetrieb aufnehmen sollte.

Doch Dr. Hess vergaß, daß der Amtsschimmel kein Rennpferd ist. Was für 1976 erhofft worden war, wird sich auf olympischer Ebene allenfalls erst 1980 auswirken. Die Trainerakademie nimmt nämlich erst in diesen Tagen ihren Studienbetrieb auf. Bei eineinhalbjähriger Lehrgangsdauer ist nicht vor Mitte 1976 mit dem ersten Absolventenkreis zu rechnen.

In Anbetracht der Tatsache, daß von den rund 80 Bundestrainern zur Zeit etwa die Hälfte ohne eine Trainer- oder Sportlehrerausbildung ihr Amt versieht, scheint diese Kölner Trainerakademie dringend notwendig.

Wenn irgendwo von Bildungsnotstand gesprochen werden kann, dann auf diesem Sektor. Was hilft das Jammern nach sportlichen Schlappen, wie sie die Leichtathletik-Europameisterschaft in Rom und die Ruder-Weltmeisterschaft in Luzern brachten, wenn nicht wenigstens seitens der Trainer-Aus- und Fortbildung Optimales durchgesetzt wird. Die wissenschaftliche Vorbereitung der sich mit dem Leistungssport befassenden Ostblock-Trainer ist in gewissem Maße Vorbild für das Kölner Akademie-Modell.

Noch will Hugo Budinger, Dozent an der Deutschen Sporthochschule, Sportwart des Deutschen Hockey-Bundes und nun auch Leiter der Trainerakademie, diese Ausbildungsstätte für Trainer nur als Modell verstanden wissen. Das liegt zum einen daran, daß vorläufig längst nicht alle Sportarten berücksichtigt werden. Zur Zeit stehen nur solche Disziplinen auf dem Programm, deren Bundesleistungszentren günstig zum Mittelpunkt Köln gelegen sind. Kanuten kommen aus Duisburg; Leichtathleten aus Leverkusen und Dortmund; Fechter aus Bonn; Boxer, Gewichtheber und Ringer aus der Sportschule Hennef; in Köln selbst ist das Zentrum der Schwimmer bereits in Betrieb, während mit dem Bau des kombinierten 16-Millionen-Mark-Projekts für Judo und Hockey im Oktober begonnen wird. Unterrichtsräume und Unterkünfte für die Akademie-Teilnehmer werden in den Hockey- und Judo-Bau integriert.

Wenn Köln also nur neun Sportarten die Möglichkeit der Ausbildung ihrer Spitzentrainer bietet, dann wäre es doch unbedingt erforderlich, daß weitere Akademien in anderen Städten für weitere Sportarten entstehen würden. „Das ist ein wohl kaum zu realisierender Wunschtraum in Anbetracht der großen finanziellen Schwierigkeiten, die bei der Gründung dieser Kölner Trainerakademie aufgetaucht sind“, äußerte sich Akademie-Leiter Hugo Budinger sehr pessimistisch. Letztlich halfen den Initiatoren des Kölner Projekts die Hinweise auf die kostensparende Nachbarschaft der Deutschen Sporthochschule und des Bundesinstituts für Sportwissenschaften.

So wird sich dann auch der Dozentenkreis im wesentlichen aus Mitarbeitern dieser Institutionen rekrutieren. Der 27 Wochenstunden umfassende Lehrplan sieht während der Grundausbildung die Unterweisung in den allgemeinen Sportwissenschaften vor, wobei die Schwergewichte auf Dir daktik, Bewegungs- und Trainingslehre, Medizin und besonders auch Psychologie liegen. Erst im Hauptausbildungsgang ist die sportart-spezifische Unterweisung vorgesehen.