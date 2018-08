Inhalt Seite 1 — Die CDU droht mit dem Richter Seite 2 Auf einer Seite lesen

ZEIT: Der am 30. September 1974 im argentinischen Exil ermordete ehemalige Oberbefehlshaber der chilenischen Streitkräfte, General Carlos Prats, hat in einem kurz vor seinem Tod aufgenommenen Interview mit der holländischen Rundfunkgesellschaft „Vara“ erklärt, die CDU/CSU sei neben der christlich-demokratischen Partei Italiens unmittelbar am Sturz von Präsident Salvador Allende beteiligt gewesen. Beide Parteien hätten vor dem Putsch vom 11. September 1973 große Geldsummen zur Unterstützung der Gegner Allendes nach Chile eingeschmuggelt.

Werden durch diese Aussage nicht doch entsprechende Andeutungen erhärtet, die zuvor schon das US-Nachrichtenmagazin „Time“ gemacht hatte?

Kiep: Der Wortlaut des Interviews mit General Prats ist mir noch nicht bekannt. Ich aber kann nur wiederholen, was ich bereits am 23. September 1974 gegenüber Time Magazine erklärt habe: Die CDU ist weder direkt noch indirekt als Vermittler oder Beauftragter im Zusammenhang mit der Übermittlung von Geldern des CIA an politische Parteien in Chile oder Einzelpersönlichkeiten oder andere Gruppen tätig gewesen. Alle Informationen dieser Art sind völlig falsch und entbehren jeder sachlichen Grundlage.

Immerhin ergänzt und präzisiert die Erklärung von General Prats, was der Chef des US-Geheimdienstes CIA, William Colby, vor einem amerikanischen Senatsausschuß ausgesagt hat: Ein Teil der CIA-Gelder zur Unterstützung von Allende-Gegnern sei über christdemokratische Parteien in Europa nach Chile gelangt. Auf Colby wiederum berief sich auch „Time“ für seine Behauptung, das von diesen Parteien nach Santiago vermittelte CIA-Geld habe dazu beigetragen, den 45-Tage-Streik der chilenischen Fuhrunternehmer zu finanzieren, der dem Militärputsch unmittelbar vorausging. Sie haben in einem Brief an die „Time“-Chefredaktion gerichtliche Schritte gegen „jedermann“ angekündigt, der behaupte, die CDU sei an Transaktionen von CIA-Geldern beteiligt gewesen.

Gilt diese Klagedrohung auch als im Namen der CSU ausgesprochen? Und wird sie jetzt wahrgemacht?

Das gilt auch für die CSU, wie mir Herr Spilker als Schatzmeister der CSU erklärt hat. Wir bemühen uns im Augenblick um den genauen Wortlaut der Erklärung des Herrn Colby, bevor wir Maßnahmen ergreifen.

Auch Ihr Parteivorsitzender Helmut Kohl hat den „Time“ -Bericht für die CDU dementiert. Er sagte dazu ergänzend, die Konrad-Adenauer-Stiftung der CDU sei seit Jahren in Chile engagiert, jedoch mit voller Kenntnis der Behörden.