Er ist zweifellos eine außergewöhnliche Erscheinung, dieser Prior von Taizé, der die weiße Mönchskutte trägt, mit seinen sechzig Jahren sehr jung aussieht und „Frère Roger“ heißt. Seinen Familiennamen – Schutz – sucht man so gar in den schmalen Büchern vergebens, die der Herder-Verlag in vorzüglicher Übersetzung aus dem Französischen herausgebracht hat. Daß die deutschen Buchhändler diesem Bruder Roger auf der Frankfurter Messe den Friedenspreis überreichen wollen, ist eine Wahl, zu der man sie nur beglückwünschen kann.

Taizé ist ein Dorf in Burgund, nahe bei Cluny, wo die mächtigen Ruinen jener Benediktiner-Abtei stehen, die einst über das geistige Europa herrschten, unweit auch von der lebhaften Weinstadt Macon. Das kleine Dorf zwischen seinen anmutigen Hügeln war so gut wie verlassen, als der Theologiestudent Roger Schutz dort auftauchte. Es war das Kriegsjahr 1940. Die Demarkationslinie zwischen dem besetzten und unbesetzten Frankreich verlief wenige Kilometer nördlich, und der junge Mann, der mittlerweile den Namen Taizé weltbekannt gemacht hat, führte ein gefährliches Leben, da er für nichts als ein Wort des Dankes verfolgte Menschen in die damals leidlich freie Zone rettete. Er war aus der welschen Schweiz gekommen, hatte seine Theologie offensichtlich auf nicht allzu dogmatische Weise studiert, lebte in selbstgewählter Armut und betete täglich in der kleinen, uralten Kirche, die leer war und dort von einem armen Pfarrer betreut wurde, den er verehrte und dessen Religion er nicht teilte. Denn er war Protestant, Calvinist.

Er blieb, bis die deutschen Truppen ganz Frankreich besetzten und kehrte nach dem Kriege hierher zurück, wo er die „Communauté de Taizé“ gründete: eine Klostergemeinschaft, wie sie in unserer Zeit wohl ganz undankbar schien, begreiflich noch am ehesten dann, wenn man sich die Berufung des Bruders Roger zum geistlichen Führeramt vor Augen führt. Es ist eine außergewöhnliche Berufung.

Armut, Ehelosigkeit, Gehorsam, tätiges Wirken für den Nächsten, Gebet, Konzentration: unter diesen Gesetzen stehen die 70 Mönche, die der Gemeinschaft heute angehören. Der Jüngste ist zwanzig Jahre, Bruder Roger ist der älteste von ihnen. Unter den Ordensbrüdern sind die Franzosen in der Mehrzahl (25), es folgen die Schweizer (15), die Deutschen und Holländer (jeweils 10), die Briten (2), ein Spanier, ein Italiener, ein Belgier, ein Schwede. Einer der Mönche kommt aus Kolumbien, ein anderer aus dem schwarzen Afrika. Das ökumenische Prinzip, das in Taizé in erster Linie vertreten wird, verkörpert sich in acht katholischen; Laienbrüdern und einem Priester, die in der überwiegend protestantischen Gemeinschaft leben. Es sind immer wieder auch Katholiken aus aller Welt zu Gast, und das Kloster von Taizé unterhält einen ständigen Vertreter beim Vatikan.

Die Berufung des Priors zur geistigen Menschenführung zeigt sich aber vor allem in dem Einfluß, den der Frère Roger auf junge Menschen ausübt. Waren schon Anfang der Sechziger Jahre junge Deutsche nach Taizé gekommen, um dem Orden ein Gotteshaus zu bauen, die „Versöhnungskirche“, wobei die „Aktion Sühnezeichen“ die finanziellen Mittel stellte, so haben immer wieder internationale Jugendtreffen stattgefunden. Neunzehntausend Jugendliche kamen im Laufe des Jahres 1970, siebzigtausend 1973. Nachdem der Prior aber schon vor Jahren zum „Ersten Jugendkonzil“ aufgerufen hatte, fanden sich Ende August 1974 fünfzigtausend junge Menschen aus hundert Ländern in Taizé ein, wo sie sich in fünf riesigen vielfarbigen Zelten versammelten: Christen aller Konfessionen, doch auch Angehörige nichtchristlicher Religionen, und viele, die sich schlicht als Atheisten bekannten und doch nicht weniger als die anderen in den Bann des schlanken, körperlich zarten, von großer Willenskraft und starker Ausdauer getriebenen Priors gerieten. Häufiges Urteil der Jungen zum Abschied: „Taizé hat uns viel gegeben.“

Liegt es daran, daß der „Geist von Taizé“ Freiheit bedeutet, Großzügigkeit, Verständnis für alles und jedes, was jungen Leuten geschehen kann? Und daran, daß Kritik, sei sie selbst an den Kirchen, hier geweckt wird? Oder daran, daß der Dialog, die Aussprache unter jungen Menschen gefördert, wird, ebenso wie Selbstbesinnung und Konzentration?

Merkwürdig ist, daß Bruder Roger ursprünglich offenbar kein großer Prediger war und daß er sich scheute, vor Menschenmassen zu sprechen, Seine Predigten haben aber heute einen großen Zauber, der auf einen gleichsam poetischen Stil zurückgeführt werden darf. Präzision der Formulierung und Gedankenlogik scheinen seine Stärke nicht zu sein. Einfachheit der Sprache und Kraft der Poesie herrschen vor und geben eher große Andeutungen als Kenntnisse, eher Anregungen als Aussagen.

Viel von dem Zauber, den der Prior von Taizé ausübt, liegt unbestreitbar darin, daß er nicht glaubt, die heutige Jugend „tauge nichts“. Im Gegenteil, er liebt sie, er gibt ihr den Hinweis auf Christus und das Christentum und wird gehört. Er hält ihr die Treue und findet, daß die Jugend von heute, die mutig in einer ungewissen Welt des unentwegten Fragens und der Umbrüche leben muß, zur Selbstüberwindung und zum Opfer wie keine vor ihr bereit sei. Bruder Roger ist in der Tat ein großer Versöhner.