Von Rolf Michaelis

Er: Anstaltskoncipist, später Obersekretär an der "Arbeiter – Unfall – Versicherungs-Anstalt für das Königreich Böhmen in Prag". Sie: Landwirtschafts-Elevin. Er: Junggeselle mit ratlos verzweifelter Sehnsucht, die ihn mit wiederholten Verum! Entlobungen krank macht. Sie: Junges Mädchen, Braut, Ehefrau, bald Mutter zweier Töchter. Er: zart, zerstört von Kopfschmerz und Schlaflosigkeit, mit vierunddreißig todkrank, stirbt nach Wanderjahren von Heilanstalt zu Sanatorium 1924, nicht 41 Jahre alt, an Lungentuberkulose, die auf den Kehlkopf übergreift und ihn während der letzten Wochen nur noch flüstern läßt. Sie: kräftig, resolut, dabei demütig schweigsam, "ein Mädel von Eisen", so loben Bekannte, läßt sich – als Hitlers Rassefanatiker in die Tschechoslowakei einmarschieren – scheiden, um ihren Mann, einen christlichen Tschechen, als Jüdin nicht zu gefährden, wird ins Konzentrationslager Theresienstadt verschleppt, meldet sich freiwillig als Begleitung eines Kindertransportes nach Auschwitz und stirbt dort in der Gaskammer. Er: Dr. jur. und einer der großen Dichter des Jahrhunderts. Sie: leitet nach der Volksschule das Komptoir im Galanteriewarengeschäft des Vaters, erzwingt unter heftigen Auseinandersetzungen, mit fünfundzwanzig Jahren, eigene Berufs-, später auch Gatten-Wahl, die den beiden älteren Schwestern noch verwehrt wurden. Er: der große, bewunderte, geliebte Bruder. Sie: die kleine, jüngste, geliebte Schwester. Er: Franz. Sie: Ottla. Er und Sie (in seinen Worten): "Beide sollten wir nicht heiraten, das wäre abscheulich, und da Du von uns beiden dazu gewiß die geeignetere bist, tust Du es für uns... Dafür bleibe ich wieder ledig für uns beide."

Franz und Ottilie Kafka: Geschwisterpaar, Liebespaar. "Liebe Ottla, kleine Fürsorgestelle", schreibt der von den Anforderungen des alltäglichen, beruflichen und familiären Lebens in die Enge, in die Krankheit getriebene Versicherungsbeamte der neun Jahre jüngeren Schwester. Immer wieder gibt es "Wege", Aufträge, Bitten für die "arme kleine Schwester". Welche Bedeutung für Kafkas Leben und Werk die unscheinbare Gärtnerin und Bäuerin Ottla neben den Bräuten Felioe Bauer/Julie Wohryzek und den geliebten Freundinnen Milena Jesenká/Dora Dymant hat, läßt der unter großen Schwierigkeiten aus ihrem Nachlaß veröffentlichte Band erkennen –

Franz Kafka: "Briefe an Ottla und die Familie", herausgegeben von Hartmut Binder und Klaus Wagenbach; S. Fischer Verlag, Frankfurt, 1974; 320 S., 24 Seiten Bildteil, 38,– DM.

Von den 120 Briefen und Postkarten dieses Bandes sind 101 ausschließlich an die Lieblingsschwester gerichtet, die anderen (zum Teil zugleich) an ihren Mann Josef David, die Eltern oder die Schwestern Elli (Gabriele) und Valli (Valerie). Nur neun der Schriftstücke sind bisher in deutscher Sprache, achtzehn in tschechischer Übersetzung bekannt.

Der Band ist für Kafka-Leser (und -Philologen) eine unerwartete Bereicherung, selbst dann, wenn man beklagen muß, daß hier kein Briefwechsel veröffentlicht wird, sondern nur Dokumente von Kafkas Hand. Der Bruder, der dem Freund Max Brod im Testament den (zu unserem Glück nicht befolgten) Auftrag gab, die unveröffentlichten Werke zu verbrennen, scheint mit den Briefen der Schwester so verfahren zu sein, wie er es ihr immer wieder rät: "Am besten Du zerreißt ihn und streust ihn in kleinen Studien von der Pawlatsche den Hühnern im Hof, vor denen ich keine Geheimnisse habe." Die Herausgeber suchen Ottlas Stimme vernehmbar werden zu lassen in sorgfältigen und gründlichen Anmerkungen; dort wird aus Briefen Ottlas an Verwandte zitiert, wann immer dies zur Erhellung der Situation, zur Charakterisierung von Personen beiträgt.

Deutlicher als aus dem "umständlichen, ein wenig schwermütigen Deutsch" von Ottlas Briefen, wie die Herausgeber ihren Stil schön kennzeichnen, ersteht Ottla: Gestalt, Wesen und Wert für den Bruder aus Kafkas Worten. Nicht, als ob aus diesen geschwisterlich zärtlichen, neckenden oder besorgten Briefen neue Einsichten für das Verständnis der Romane und Erzählungen zu gewinnen wären. Neben wichtigen Hinweisen auf die Lebens-, die Leidensgeschichte Kafkas geben die Briefe, Karten, oft Zettelchen nichts anderes preis als die Geschichte einer in Kafkas Leben ganz eigenartigen Liebe. In der neun Jahre jüngeren Schwester scheint Franz Kafka der einzigen Frau begegnet zu sein, der er sich ohne Ängstlichkeit, Scheu, Rücksicht auf sich oder den Partner nähern und mitteilen konnte. "In Zürau, nicht eigentlich schön, über mit Dir" – so schlicht spricht sich sein Herz in keinem der Briefe an andere Frauen aus. "Du müßtest kommen. Franz." – so endet ein Brief, und Ottla hat den Schrei nicht überhört, der in dem scheinbar dahingeplauderten Satz versteckt ist.