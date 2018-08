Von Erich Fried

Günter Kunerts neuer Gedichtband heißt „Im weiteren Fortgang“. Der Titel ist präzis, aber viel zu anspruchslos – in beidem charakteristisch für den Verfasser. Unser Literaturbetrieb liebt das Etikettieren von Schriftstellern und Dichtern; Kunert, der schon eine Reihe von Gedichtbänden veröffentlicht hat (die schlechte Bibliographie des Verlags im neuen Bändchen bringt es fertig, Verwirrung zu stiften, was Gedichte und was kurze Prosatexte sind) ist längst eingestuft als Brecht-Nachfolger, als Autor, der eigentlich immer die gleichen, etwas traurig besinnlichen, dabei aber humorvollen Gedichte schreibt. An solchen Zuweisungen stimmt nur, daß sie Hilfsmittel gegen das Denken, gegen die Unmittelbarkeit der Konfrontation mit neuen Eindrücken sind.

Natürlich hat Kunert von Brecht gelernt, aber, das zeigen gerade die neuen Gedichte, nicht weniger von Heine, und von beiden Wichtigeres als die Manier. Natürlich ist er ein wenig traurig, besinnlich und humorvoll, aber die blitzartigen Schnoddrigkeiten, die zahllosen Einfälle, die er, weil er auf ihre marktschreierische Darbietung verzichtet, im besten Sinne verschenkt, das Genaunehmen der Gedanken und Worte, das alles wird durch so eine Einstufung nicht berücksichtigt, auch nicht das Hintergründige („Hüte dich vor der Unschuld/deiner Weggenossen“).

Und natürlich sind Kunerts Gedichte sehr schnell als die seinen zu erkennen, denn er versucht sich nicht, in ständig wechselndem Gewand zu verkaufen. Wer zu lesen versteht, wird dennoch die Entwicklung sehen. Die aktuellen Anspielungen und kleinen Bissigkeiten sind viel seltener geworden, und obwohl seine Verse von ihrer Gültigkeit für den, der sich heute lebendig erhalten will, nichts verloren haben, zeigen Sie die Aufhebbarkeit des Begriffes Engagement. In diesem Band ist kaum mehr zu erkennen, ob der Dichter in der Bundesrepublik oder in der DDR schreibt; höchstens die Freiheit von bundesdeutschen Sprachmoden und vordergründigen Aktualitätszwängen könnte ein Anhaltspunkt sein –

Günter Kunert: „Im weiteren Fortgang“, Gedichte; Reihe Hanser 163; Hanser Verlag, München, 1974; 117 S., 8,80 DM..

Immer noch wird in diesen Versen oft aus der Froschperspektive – und dadurch entlarvend – gesehen; immer noch, aber weniger häufig, findet sich der Kalauer oder der bewußt billige, platte Witz als Kommunikationmittel, bei den meisten Autoren tödlich für ein Gedicht, bei Künert aber als Kunstmittel geeignet, gerade weil er nicht nur Kunstmittel ist. Die meisten dieser Gedichte sind was immer sie sonst noch sind, ungemein zart, ohne je zart zu tun. Die Konsequenz von Kunerts Weiterentwicklung, so berechtigt wie die Seefahrt nach einer auf der letzten Forschungsreise angefertigten Karte, die man aber immer zu ergänzen und zu korrigieren bereit ist, geht nicht auf Kosten wirklicher Originaliät. Fast nichts ist aufdringlich. Auch die Froschperspektive, die Betrachtungsweise der Unterdrückten oder derer, die zu den Unterdrückten stehen, ist nicht aufdringlich oder aufwendig, nur erkennbar aus gelegentlichen Wendungen, wie „darüber reden wir noch mal ein Wörtchen, sobald man uns läßt“.

Manchmal finden sich Verse, die an Erich Kästner vor 1933 erinnern, etwa: