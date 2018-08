Von Petra Kipphoff

Als Leser von biographischen und autobiographischen Schriften frage ich mich manchmal, welche Interessengruppe wohl dem Slogan von der alleinseligmachenden Mutterliebe rund um die Uhr zum Sieg verholfen hat. Bei den denkenden und schreibenden Männern dieser Welt jedenfalls finden wir doch öfter die zarte Liebeserklärung an die kühl distanzierte Gutenachtsage-Mama als die Lobpreisung der allzeitbereiten Knutsch-Mutti. Nigel Nicolson, der Sohn des Diplomaten Harold Nicolson (1887–1968) und der Schriftstellerin Vita Sackville-West (1892–1962), gehört zu diesen Männern. Er hat ein Buch teils geschrieben, teils herausgegeben, dessen Titel eine Liebeserklärung an die mangelhafte Mutter, ein Hommage an den verläßlichen Vater ist –

Nigel Nicolson: „Portrait einer Ehe“, aus dem Englischen von Peter de Mendelssohn; Kindler Verlag, München, 1974; 252 S., 12 Bildseiten, 32,– DM.

Das Buch besteht teils aus Tagebucheintragungen von Vita Sackville-West (zwei Kapitel), teils aus verbindenden, mit weiterem autobiographischen Material und Briefauszügen angereicherten Texten von Nigel Nicolson (drei Kapitel), die die Lebensgeschichte seiner Mutter komplettieren.

Porträt einer Ehe? Porträt einer leidenschaftlichen, außergewöhnlichen Frau und eines geduldigen, noblen Mannes. Ist das die Ehe?

Vita Sackville-West wuchs in Knole auf, einem Schloß und Gut in der Grafschaft Kent, das seit dem 16. Jahrhundert im Besitz der Sackvilles war. Knole ist größer als das königliche Hampton Court bei London (60 Diener für „drinnen und draußen“ versucht die Mutter zu dirigieren und, was schwieriger wird, zu entlohnen), aber man sprach von dem „Haus“. Vitas Mutter war eines von fünf illegitimen Kindern, die der Großvater, Lord Lionel Sackville, mit Pepita, einer spanischen Tänzerin, hatte. Auf diese eher heißals blaublütige Dame wurde in der Familie gern zurückgeführt, wenn Vita Dinge tat, die man nicht tat.

Als ob irgend jemand in dieser Familie Dinge ließe, die man lassen sollte. Von Großvater Lionel, dem ewigen Junggesellen mit fünf Kindern und von der Enkelin Vita sehr geliebt, war schon die Rede. Vitas Mutter Victoria hatte zwar einen Vetter Sackville-West geheiratet und sich dadurch, zur Freude des Vaters, zur Lady Sackville und als Erbin von Knole legitimiert. Im übrigen aber führte sie, teils aus Spaß an der Freud, teils um Rache zu nehmen an ihrem in Amouren verstrickten Mann, ein recht ungebundenes Leben. Zu ihren Verehrern zählten Lord Kitchener, W. Waldorf Astor, Pierpont Morgan, Henry Ford, Auguste Rodin (eine Büste von Victoria steht im Musée Rodin in Paris). Ihr treuester, gutmütigster Hausfreund und Begleiter aber war Sir John Murray, von jedermann liebevoll „Seery“ genannt, er hinterließ ihr große Teile seines Vermögens.