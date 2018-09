Wenn Sie Schallplatten kaufen, dann – Unbedingt:

Wolfgang Amadeus Mozart: „Die vier Hornkonzerte“; Hermann Baumann, Concentus musicus, Wien, Leitung: Nicolaus Harnoncourt; Telefunken 6 41272, 25,– DM

Bislang waren wir Mozarts Konzerte mehr oder weniger brillant auf dem Ventilhorn gespielt zu hören gewohnt – nun hat sich Hermann Baumann so weit auf einem Naturhorn aus der Zeit um 1800 spezialisiert, daß die Technik plattenreif ist. Und was wir vom Concentus gewohnt sind, die Stücke nämlich kaum wiederzuerkennen, tritt auch hier ein: Mozarts Konzerte wirken nicht mehr nur glatt und schön und vollendet in Linie und Form, sondern gewinnen etwas Pralles, Rustikales, Derbes sogar und damit an Vitalität und Kraft. Sie sind plötzlich wieder etwas menschlicher. Mozarts Konzerte, die einmal einem Virtuosen „auf den Leib“ geschrieben wurden, erweisen sich plötzlich nicht mehr als die bravourösen Blend-Stücke, denn gerade das Zusätzliche an Können, an Beherrschung eines fast unbeweglichen Instruments ist dem Hörer nicht vertraut, ein Paradoxon, gegen das diese Platte Sturm laufen könnte. Nützlich ist der Vergleich mit der alten Aufnahme von Denis Brain und der soeben erschienenen von Alan Civil (beide Electrola).

Nach Möglichkeit:

Alban Berg: „Streichquartett op. 3/Lyrische Suite“; Alban Berg Quartett; Telefunken 6 41301, 25 – DM

Vier Wiener Hochschulprofessoren zwischen 25 und 37 Jahren schlossen sich vor vier Jahren zu einem Quartett zusammen, gingen für ein Jahr nach Amerika zum LaSalle-Quartett, sind nun heute so weit: ein außerordentlich sensibles Ensemble mit dem nüchternen Sinn für die den Stücken zugrundeliegenden Strukturen und deren Ausprägungen in Dynamik und Artikulation, aber auch mit dem Klangempfinden für die Nachwehen einer zu Ende gehenden Romantik.

Vielleicht: