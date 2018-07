Von Heinz Josef Herbort

Der Satz hat uns zunächst hellhörig gemacht: Ein Frontalaufprall mit dem Auto bei 50 Stundenkilometern entspricht dem Effekt eines freien Falls aus 10 Metern Höhe, und bei 80 Stundenkilometern mit einem Wagen gleicher Geschwindigkeit zusammenzustoßen, bedeutet dasselbe wie bei 120 Metern Höhe aus dem Fenster zu fallen. Nachdem wir den Satz oft genug gehört und überdacht hatten, fingen wir an, uns nach unserer Sicherheit in unseren Autos zu fragen.

Die Amerikaner brachten zuerst so etwas wie eine Norm heraus, eine Art Mindestgarantie für eine Überlebenschance. Die sogenannte Bewegungsenergie, so verlangten sie, müßte bei einem Aufprall bei Tempo 50 vom Wagen selber zum größten Teil abgefangen und vernichtet werden. Eine solche Sicherheitsgarantie könnte zu einem Kaufargument werden; es müßte die Kaufentscheidung erleichtern, wenn ein Fahrzeug diese Mindestanforderungen besser erfüllte als ein Modell der Konkurrenz.

Einer der ersten Automobilproduzenten, der die Notwendigkeit dieser Sicherheit erkannte, reagierte und entsprechend einen Aufschwung seiner Verkaufsziffern verbuchen konnte, ist die schwedische Firma Volvo. Sie baute bereits 1967 ihre 140er Modelle mit Sicherheitskarosserie und einem ausfallsicheren 2 x 3-Bremssystem, bei dem auch bei Defekt eines Systems stets zwei Vorderradbremsen mit je einer Hinterradbremse wirksam bleiben; ferner mit aufprallgesicherten Türschlössern, einer zweiteiligen Lenksäule und serienmäßigen Dreipunktgurten. 1970 kamen integrierte Kopfstützen in die Serienausstattung, 1972 zusätzliche Warn- und Kontrollampen sowie ein schüsselförmiges Lenkrad, 1973 ein Stahlrohrflankenschutz in den Türen und eine fünffach gesicherte, weil je nach Belastung abknickende Lenksäule. 1974 schließlich ein ganzes Paket: Energie absorbierende Stoßstangen mit Gummihohlfedern, die einen Aufprall von fünf Stundenkilometern ohne Folgen überstehen, Teleskop-Lenksäule, Sicherheitstank außerhalb der hinteren Knautschzone, verstärkte Seitenträger: und Türen, energieschluckende Sitze, größerer Bremskraftverstärker.

In diesem Herbst nun, und das bedeutet: für die Saison 1975, bringt Volvo eine Reihe neuer Modelle auf den Markt, die noch einmal weitere zwanzig Prozent der die Insassen treffenden Aufprallenergie abschirmen und ableiten. Diese neuen Fahrzeuge sollen die 50-Stundenkilometer-Norm der Amerikaner noch bei Tempo 65 (das heißt: bei fast doppelter Bewegungsenergie) erfüllen. „Wir stellen jetzt den Sicherheitswagen in Serienfertigung her“, sagt Robert Dethorey, Leiter der Pkw-Sektion bei Volvo, und spielt damit auf die Parallelen der neuen Modelle mit dem „VESC“ (Volvo Experimental Safety Car) an.

Obwohl äußerlich so viel Neues an den 1975er Modellen gar nicht zu finden ist. Und so sprechen die Volvo-Leute auch lieber von der neuen „Generation“, und sie drücken dieses Bewußtsein in der Typenbezeichnung aus: Aus den 140er und 160er Modellen der ersten Generation sind die 240er und 260er der zweiten geworden.

Für die neue Generation nun wurde einmal ein 2127 ccm großer Vier-Zylinder-Reihenmotor entwickelt – Leichtmetallkopf, obenliegende Nockenwelle, fünffache Kurbelwellenlagerung –, zum anderen ein 2664 ccm Sechszylinder in V-Form mit einer neuentwickelten unterbrecherlosen transistorisierten Zündung und eine Einspritzung. Der Vierzylinder mit normalem Vergaser leistet (als „244 DL“) 97 PS bei 5000 Umdrehungen, mit Einspritzung (als „244 GL“) 123 PS bei 5750 Touren. Der Sechszylinder („264 DL und GL“) ist 140 PS stark.