Von Carmen Thomas

Douglas Bennett strahlt eine Liebenswüdigkeit aus, die den Londoner Regen vergessen macht. „Hier im Keller bauen wir jetzt Transistorradios. Das macht den Leuten Spaß, weil es sie fordert“, erläutert er. Der grauhaarige Psychiater, dessen optimistische Ausgeglichenheit ansteckend wirkt, ist einer der Erfinder der Tagesklinik, die sich inzwischen in aller Welt für die Behandlung von Patienten, die abends zu ihrer Familie zurückkehren können, bewährt hat.

Seine Londoner „Ur-Tagesklinik“ ist so etwas wie ein Wallfahrtsort der Sozialpsychiater. Deutsche Besucher sind zunächst von der baulichen Primitivität dieser weltberühmten Institution überrascht: ein vergammeltes viktorianisches Reihenhaus, das hierzulande längst auf der Abbruchliste stände. Das ehemalige Wohnhaus ist vom Keller bis zum Dachboden ohne großen Aufwand so hergerichtet, wie es dem Bedarf der Patienten entspricht: gemütliche, mit verschlissenen Sesseln möblierte Gruppenräume für die Gesprächstherapie; kleine Werkstätten, Büros, Bastelräume, eine Druckerei für die Beschäftigungs- und Arbeitstherapie. Im Mittelpunkt die Teeküche, Domizil des schwarzen Hauskaters.

Das Ganze wirkt gewachsen und improvisiert, ohne großartige und aufwendige Investitionsprogramme, sieht man von den Werkbänken im Keller und den Datenerfassungsgeräten im Dachkämmerchen ab. Dort nämlich werden Aufträge für die freie Wirtschaft durchaus nach den Bedingungen des freien Wettbewerbs erfüllt. Dr. Bennett: „Nichts ist schlimmer und demütigender für unsere Leute, als wenn man sie nicht fordert. Auch psychisch Gehandikapte brauchen Beanspruchung.“

Das Wort Patient vermeidet Dr. Bennett. Dieser Begriff beinhalte eine Rolle, die in Bevormundung und Passivität dränge. Seine Tagesklinik aber soll aktivieren. Und zwar auch solche Menschen, die wegen ihres Leidens ständig in ihrer Leistungsfähigkeit reduziert sind. Dr. Bennett warnt vor zu hoch gesteckten Rehabilitationszielen: „Unsere Leute haben einen Anspruch darauf, so akzeptiert zu werden, wie die Krankheit sie hinterlassen hat. Wir Ärzte müssen endlich herunter vom hohen Roß der ‚normalen‘ Leistungsansprüche und vom Maßstab des ‚heilen‘ Menschen.“

Bennetts Tagesklinik beweist: Gute Psychiatrie kann auch in alten Häusern betrieben werden. Entscheidender als die Qualität von Gebäuden und Möbeln ist der Geist. In Bennetts Tagesklinik und ihren 350 britischen Nachkömmlingen ist die Psychiatrie nicht mehr allein Sache der Mediziner. In seinem winzigen Büro weist Dr. Bennett auf einen großen Wochenplan, auf dem die Gruppengespräche des therapeutischen Teams verzeichnet sind. Psychologen, Beschäftigungstherapeuten, Sozialarbeiter, Schwestern, Pfleger, Ärzte bilden eine Mannschaft gleichberechtigter Partner.

„Wir Ärzte allein können psychisch Kranken nicht helfen, die medizinische Vorherrschaft in der Behandlung muß daher dringend abgebaut werden“, sagt Dr. Bennett, und das machte kürzlich (auf dem Weltkongreß für Psychiatrie an der englischen Universität York) auch noch ein weiterer weltberühmter Psychiater seinen 93 Kollegen aus 14 Ländern klar: Professor John Wing (London) erklärte, die wichtigste Voraussetzung für eine bessere Behandlung psychisch Kranker sei eine Änderung der Einstellung der Ärzte. Sie müßten lernen, daß sie ohne gleichrangige Mitwirkung der anderen Berufsgruppen, die bei uns noch immer als „ärztliches Hilfspersonal“ abqualifiziert werden, nicht weiterkommen. Wing unterstrich in diesem Zusammenhang, wie bedeutend es sei, nur Klinikchefs einzusetzen, die diesen Umdenkprozeß bereits hinter sich haben: In der strengen Hierarchie psychiatrischer Krankenhäuser bestimme der Chef weitgehend allein über den Geist des Hauses.