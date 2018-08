Von Kurt Wendt

In der vergangenen Woche errechnete sich an der New York Stock Exchange, dem renommiertesten Marktplatz der Welt für den Aktienhandel, der Dow-Jones-Index auf weniger als 600 Punkte. So tief stand er seit zwölf Jahren nicht. Dabei ist es gerade zwei Jahre her, daß die Optimisten unter den Börsianern fest damit rechneten, der "Dow-Jones", das Barometer für das Börsenklima in Wallstreet, das die Kurse von dreißig angesehenen Industrieaktien widerspiegelt, werde nunmehr dauerhaft über 1000 Punkte notieren.

Der Sturz des "Dow-Jones" um mehr als 400 Punkte verschleiert jedoch noch, was an der New Yorker Börse in den letzten neun Monaten tatsächlich passierte. Die meisten bitte chips, wie die Standardwerte im amerikanischen Börsenjargon heißen, haben einen weit schärferen Kursverfall hinter sich, als der Index anzeigt.

So fielen in diesem Jahr die Anteile von Central Data um etwa 90 Prozent, Woolworth um 88 Prozent, Westinghouse um 84 Prozent, Chrysler um 78 Prozent, General Motors um 66 Prozent, General Electric um 60 Prozent und sogar die stolze IBM um 55 Prozent.

Doch nicht nur in den USA – in allen Börsensälen der Welt ist die Stimmung gedrückt. In den letzten zwölf Monaten hat sich das Kursniveau der maßgebenden Weltbörsen statistisch um etwa 40 Prozent gesenkt. Dabei sind die Besitzer deutscher Aktien bisher noch mit einem blauen Auge davongekommen.

Nach einer Statistik des Informationsdienstes "Capital International Perspective" in Genf verloren sie "nur" 22 Prozent. In der gleichen Zeit gingen die Kurse englischer Aktien um 57 Prozent zurück. Während in der Bundesrepublik die Kurse auf den niedrigsten Stand seit sieben Jahren zurückgefallen sind, erlebt die Londoner Börse die größte Krise seit dem Ende der zwanziger Jahre.

"Für einen Börsenaufschwung nach diesem tiefen Sturz fehlt eigentlich noch ein politisches Signal", orakelt der in Düsseldorf erscheinende "Aktien-Brief". Ob die "neue" Wirtschaftspolitik des amerikanischen Präsidenten Ford ein solches Signal gewesen ist, wird bezweifelt. Die Norddeutsche Landesbank in Hannover hatte schon vorsorglich ihre Börsenkundschaft gewarnt: "Die Anleger sollten bedenken, daß in den USA noch erhebliche Schwierigkeiten, insbesondere die erfolgreiche Bekämpfung der Inflation, zu bewältigen sind."