Von Hermann Bößenecker

Der Computer-Gigant ist dabei, seine Zukunft neu zu programmieren. In sieben europäischen Ländern und in Kanada hat die International Business Machines Corporation Arbeitsgruppen eingesetzt, die erkunden sollen, ob es von Vorteil wäre, an die Stelle der bisherigen einheitlichen IBM-Organisation künftig eine Zweiteilung treten zu lassen – nach dem Motto: „Getrennt marschieren, noch besser schlagen.“

Während im Stammland des Konzerns, in den USA, das Justizministerium eine Antitrustklage eingereicht hat mit dem Ziel, den rasch wachsenden Riesen zwangsweise in eine Reihe von untereinander unabhängige Unternehmen zu zerschlagen, ist IBM in Europa bestrebt, seine Konkurrenzfähigkeit durch einen freiwilligen Split noch zu verbessern – allerdings ohne Verzicht auf das gemeinsame Konzerndach.

„Das ist eine hochinteressante Untersuchung“, bestätigt Walther A. Bösenberg. Doch der Generaldirektor der IBM Deutschland GmbH, Stuttgart, sieht sich außerstande, bereits jetzt eine verbindliche Erklärung über die künftige Organisationsform der IBM in der Bundesrepublik und in den anderen europäischen Ländern abzugeben. Nicht nur sein angeborener Sinn für Understatement bremst ihn dabei. Es ist offenbar tatsächlich noch einiges in der Schwebe. „Völlig offen ist, ob wir schließlich grünes oder rotes Licht für die Umstrukturierung geben. Solange die Untersuchungen nicht abgeschlossen sind, verhalten wir uns strikt neutral.“

Wenn sich auch die Ergebnisse der gegenwärtigen „Gelbphase“ noch nicht absehen lassen, die Fragestellung ist doch klar: Empfiehlt es sich, die „Textverarbeitung“ (Schreibmaschinen und -automaten, Diktier- und Kopiergeräte) mit der sogenannten „Basisdatenverarbeitung“, den Computern der unteren Preisklassen, in einer eigenen Gesellschaft zusammenfassen und von den größeren „Informationssystemen“, die das Schwergewicht des Rechnerangebots bilden, abzutrennen?

Die IBM Deutschland hatte am 18. Juli dieses Jahres eine Arbeitsgruppe aus einer Handvoll Experten mit der Aufgabe betraut, dieser Frage detailliert auf den Grund zu gehen. Schon nach einigen Wochen lag ein erster Zwischenbericht vor. Und das Ergebnis war offenbar so positiv, daß bereits am 29. August in das Stuttgarter Handelsregister eine neue Firma unter dem Namen „IBM Deutschland Text- und Datensysteme GmbH“ mit dem Mindeststammkapital von 20 000 Mark eingetragen wurde. „Dies geschah nur vorsorglich, um ohne größere zeitliche Verzögerung tätig werden zu können, wenn wir uns tatsächlich für den Split entscheiden“, versichert man im Hause IBM. Bösenberg: „Die Firmengründung war nötig, um alle Planstudien durchführen zu können.“

In der zweiten Phase der hausinternen Enquete geht es nun darum, die wichtigsten Funktionsgruppen zu analysieren, die von einer Neuorganisation betroffen werden würden. Eine endgültige Entscheidung soll gefällt werden, wenn alle acht Ländergesellschaften, die in die Untersuchung einbezogen werden, eine Empfehlung abgegeben haben. Parallel mit dem deutschen Team tagen solche Ausschüsse in Belgien, Frankreich, Italien, den Niederlanden, der Schweiz, Großbritannien sowie Kanada, deren Leiter dann ein europäisches Expertengremium bilden. Die Bundesrepublik vertritt darin Manfred P. Wahl, langjähriger Stellvertreter Bösenbergs, gleichzeitig Vice President bei IBM Europe in Paris.