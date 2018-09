Daß Not erfinderisch macht, ist eine Binsenweisheit. Auch in Kreisen des Deutschen Musikrates gewinnt sie derzeit an Aktualität, wo doch bislang vielfach anödende Selbstbeweihräucherung und frustrierendes Repräsentationsgehabe kontrapunktierend im Bunde waren. Dem freimütigen Eingeständnis seines Präsidenten Siegfried Borris zufolge regt sich dort ein neuer Geist. „Plakative Phrasen und platonische Proklamationen sollen in diesem (neuen) Stadium nicht mehr gelten“ – verkündete er glaubwürdig im Beisein des Bundespräsidenten auf dem Godesberger Wochenendforum, das unter dem Thema „Musik in der politischen Wirklichkeit“ stand und vom Veranstalter als erster Dialog mit Politikern aus den Parteien und Vertretern der Kulturverwaltungen auf Bundes- und Länderebene sowie aus dem kommunalen Bereich programmiert worden war.

Den offen bekundeten Sinneswandel wird man begrüßen, ihn keineswegs jedoch einem spontanen Erfindungsreichtum der Musikratsfunktionäre zuschreiben, deren Moral – wie einer aus ihren Reihen ironisch äußerte – die Armut sei. Wie anderswo mögen die Motive eher in der bedrückenden Kostenlawine zu suchen sein, die auf die bundesdeutsche Kunstszene zukommt. Staatssekretär Wichert vom niedersächsischen Kultusministerium, ranghöchster Vertreter der SPD, umriß die Notlage ebenso konkret wie bekannt: Die gegenwärtige Situation sei bestimmt durch die Stagnation der öffentlichen Haushalte, die Finanzkrise der Rundfunk- und Fernsehanstalten, ferner durch die Strukturkrise bei Musiktheatern und Kulturorchestern sowie durch das explosionsartige Ansteigen der Zahl der Musikschulen.

Das Gespenst einer wachsenden Kulturdemontage, die damit in Gang geraten könne, versuchte Dieter Biallas – Bürgermeister und Präses der Behörde für Wissenschaft und Kunst der Freien und Hansestadt Hamburg – als führender Sprecher der FDP zu vertreiben. Grund zur Schwarzmalerei sieht er in unserer Gesellschaft keinesfalls, räumt jedoch ein, daß es Literaten und Maler schon jetzt schwerer als Musiker haben, hinter denen so wirkungsvolle Interessenverbände wie der Deutsche Musikrat oder die Gema stünden.

Bernhard Vogel, Kultusminister von Rheinland-Pfalz und Vorsitzender des Bundeskulturausschusses der CDU, verwahrte sich „in aller Entschiedenheit“ dagegen, von selten des Staates „eine ideologische Kür“ innerhalb unseres Musiklebens mitzufinanzieren. Seinen Parteifreunden gehe es in erster Linie um freie Musikausübung und ein freies Musikleben, nicht um gesellschaftspolitische Ideologien. Daher rückten sie auch von der Bilderstürmerei jener ab, die in der Auflösung bzw. Verkleinerung von Orchestern und der Schließung von Opernhäusern einen „fortschrittlichen“ Kulturgewinn sähen. „Mit allen Mitteln werden wir dies zu verhindern suchen.“ Vogel weiß, daß das Mißverhältnis zwischen denen, die Musik machen und denen, die Musik konsumieren, auch dem Musikunterricht vor völlig neue Aufgaben und Möglichkeiten stellt. Weiterbildung der einen sowie Heranbildung des aufgeklärten und mündigen Musikkonsumenten hält er heute auf diesem Sektor für eine der vordringlichsten Aufgaben, ebenso wie den Ausbau der Information über die gesamten medialen und öffentlichen Musikangebote, die Entwicklung des kritisch-aufgeklärten Hörverhaltens oder die Förderung des Laienmusizierens als der kommunikativen Basis von morgen.

Leider nur gute und vielversprechende Worte, denen handfeste Taten folgen müßten. Überhaupt präsentierten sich die Protagonisten bei jenem Godesberger Parteien-Dialog zwar in beinahe „konzertierter Aktion“, ungeachtet einiger parteipolitischer Abweichungen im Detail. Ihre Grundsatzerklärungen enthielten auch im wesentlichen gemeinsame übergreifende Ziele. Die entstehende Problematik und die Lösung der sich infolge einer zunehmenden Einsparungspolitik schon jetzt abzeichnenden Konflikte verlangen aber weit mehr Einblick in die zu vertretende Sache und Weitblick, um im Verlauf der kommenden Jahre „den Schaden so weit zu mildern, als es geht“, wie Dieter Lattmann es formulierte.

Die ungekrönten Häupter des Musikrates sind zu mehr als bloßem Nachdenken aufgefordert darüber, daß die Musik hier und jetzt auch ein Stück politischer Wirklichkeit und Machbarkeit ist. Peter Fuhrmann