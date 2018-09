Pennworlds deutsche Tochter

Seit Januar 1974 bietet der englische Veranstalter Pennworld, Tochter des internationalen Touristikunternehmens Penn Overland, seine Reisen auch auf dem deutschen Markt an. (Penn Worldtrek Heidelberg, Burkhard Schild GmbH, 69 Heidelberg 1, Bergstraße 153, Telephon [0 62 21] 4 14 43.) Gleichzeitig nimmt Penn Worldtrek auch die Interessen des Veranstalters Minitrek Expeditions wahr.

Im Programm des Jahres 1974 werden mehr als 300 Reisen in fünf Kontinente und 65 Länder angeboten. Diese „Erlebnisreisen“ dauern zwischen zwei und sechs Wochen und beginnen normalerweise in London. Ein zweiwöchiger Winter-Aufenthalt in Südmarokko kostet beispielsweise ab und bis London 706 Mark (pro Tag etwa 10 Mark zusätzliche Verpflegungskosten) und zwei Wochen Island mit Vollpension kosten 1200 Mark, Flug ebenfalls ab und bis London.

Finnland öffnet allen Freunden des weißen Sports in der Wintersaison 1974/75 (Dezember bis Ende April) die Tore zu einem Schneeparadies, das Abwechslung vom Alpenalltag verspricht. Die beste Reisezeit ist Januar bis Ende April. Eine umfangreiche Palette von Sportmöglichkeiten steht zur Auswahl: Ski-, Lang- und Eislauf, Wandern, Rodeln, Schlitten-, Motorschlitten- und Rentierfahrten, Eisangeln. Das Flugpauschal-Reiseangebot mit der Finnair bietet elf verschiedene Schneeferienziele mit insgesamt 15 Programmen. Angeboten werden Pauschalreisen von sieben bis zu 15 Tagen, die Kosten liegen zwischen 951 bis 1802 Mark. Veranstalter sind airtours, Deutsches Reisebüro, Reise-Agentur Waldemar Fast, Reisebüro Norden, Wolters-Reisen.

Urlauber, die individuelles Reisen bevorzugen, können preiswert mit Linienflügen zu Sondertarifen an ihr Ferienziel gelangen. Bei einem Aufenthalt von mindestens sechs und höchstens 30 Tagen kostet beispielsweise ein Rückflugticket von Hamburg nach Helsinki 726 Mark (für zwei Personen dann 1452 Mark). Ein weiteres Angebot, der Ehepartner-Tarif (Gültigkeit der Tickets ein Monat, die Begleitperson erhält 50 Prozent Rabatt auf den regulären Flugpreis): Die Rückflugtickets für zwei Personen von Hamburg nach Helsinki kosten zusammen 1347 Mark (898 Mark plus 449 Mark).

Weitere Informationen: Finnair, Deutschland-Direktion, 6 Frankfurt, Kaiserstraße 38, Telephon (06 11) 23 19 44.

Herbstferien in Kopenhagen