Kiel

Rosemarie Fleck, SPD-Abgeordnete im Kieler Landtag, nahm Anstoß. Ihr mißfiel, daß Loki Schmidt, Ehefrau des Bundeskanzlers, in Kiel die Sektflasche schwang und der „Westfalen“ gute Fahrt wünschte. Auch über Ingrid Apel, Taufpatin der „Liotina“ in Bremen und Ehefrau des Finanzministers, mokierte sie sich. Denn, so argumentierte sie, es sei an der Zeit, daß nicht immer nur, wie schon zu Kaisers Zeiten, Ehefrauen hochgestellter Persönlichkeiten, seien es nun Politiker oder Reedereibesitzer, ein Schiff taufen. Auch jene Frauen sollten die traditionelle Zeremonie vollziehen, deren Männer am Bau des Schiffes direkt beteiligt waren. „Ich kann mir vorstellen“, sagte Frau Fleck, „daß ein Tanker genauso glückliche Fahrt machen würde, wenn auch einmal die Frau eines Werftarbeiters oder eines Konstrukteurs zur Taufe gebeten wird.“ Pate der Fleckschen Taufpaten-Demokratisierungs-Aktion war kein geringerer als Altbundespräsident Gustav Heinemann. Denn er, so meint Frau Fleck, habe doch auch stets den „kleinen Mann“ herangezogen, wenn es darum ging, öffentliche Ehrungen zu verteilen oder Feste zu feiern.

Nun ja, es ist sicher nicht sehr zeitgemäß, Frau Fleck zu widersprechen. Es scheint auch auf den ersten Blick einleuchtend, die Frau des Schiffszimmermanns Petersen zu bitten, die Sektflasche zu schwingen. Doch was sagen dann die 11 999 anderen Werftarbeitergattinnen? Einfach ist Demokratisierung sicherlich nicht. R. G.