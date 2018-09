Von Peter Marchal

Als Dieter Neef, frischgebackener Vorsitzender der Vertreterversammlung der Deutschen Angestellten-Krankenkasse (DAK), zaghaft an das Rednerpult trat und nicht so recht wußte, was er sagen sollte, da machte sich bei den Zuhörern Unruhe, ja Gelächter breit. Konfrontiert mit bohrenden Zwischenrufen, die vom Gewerkschaftsflügel kamen, ließ sich Neef gar zu dem Zugeständnis herbei: „Selbstverwaltungs-Gesetz? – davon weiß ich nichts.“

Noch heute, fast drei Wochen später, berichten Gewerkschaftsfunktionäre belustigt von diesem „Jahrmarkttreffen“, diesem „denkwürdigen Tag“ in der Geschichte der Selbstverwaltung. Doch ihre Schadenfreude dürfte bald vergehen.

Dieter Neef sitzt an einer der wichtigsten Schaltstellen, die Deutschlands zweitgrößte Ersatzkasse – die DAK mit fast 3,5 Millionen Mitgliedern und einem Jahresetat von gut fünf Milliarden – zu vergeben hat: den Vorsitz in der DAK-Vertreterversammlung. Sie stellt die Weichen für die Politik der DAK und überwacht ihre hauptamtliche Geschäftsführung.

Als sich Anfang Oktober die Parlamente und Vorstände der Ersatzkassen und der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte neu konstituierten, wurde nachvollzogen, was die rund 12,4 Millionen Mitglieder der drei großen Sozialversicherungen im Frühjahr des Jahres mehrheitlich entschieden hatten: die Vertreibung der Funktionäre des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) und der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft (DAG) aus den Spitzenpositionen der öffentlich-rechtlichen Sozialversicherungsträger.

Wie selbstverständlich hatten sie auch bei den diesjährigen Sozialwahlen ihre Wiederwahl erwartet. Als sich jedoch Ende Mai eine Verdoppelung der Wahlbeteiligung und eine glatte Halbierung des gewerkschaftlichen Stimmenanteils abzeichnete, war das Entsetzen in der Düsseldorfer und in der Hamburger Gewerkschaftszentrale groß.

Die absolute Mehrheit in den Kassenparlamenten liegt jetzt bei freien Zusammenschlüssen von Versicherten. Die „DAK-Mitgliedergemeinschaft e. V.“ verfügt über 34 der insgesamt 60 Sitze in der Vertreterversammlung der DAK. Ebenso eindeutig ist die Machtverteilung in der größten deutschen Ersatzkasse: Hier hat die „Interessengemeinschaft von Mitgliedern der Barmer Ersatzkasse e. V.“ sogar 38 der 60 zu vergebenen Sitze inne.