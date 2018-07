Ein Gespräch mit Luc Bondy

Von Benjamin Henrichs

Luc Bondy ist 26 Jahre alt und schon ein Superlativ – der "am meisten gefeierte Nachwuchsregisseur" (so das Kulturmagazin TTT in der vergangenen Woche). Mit einigen wenigen Inszenierungen (in Nürnberg, Wuppertal, Darmstadt, München) gelang es Bondy, in der überwiegend tristen deutschen Theaterszene zur Regisseurs-Attraktion zu werden. Statt nun aber weiterhin als Gastregisseur zu arbeiten, sich für jede Inszenierung die Bestbedingungen herauszuhandeln, ist Bondy in ein festes Engagement gegangen: an das Schauspiel Frankfurt, eine der wenigen deutschen Bühnen, die an kritischem, riskantem Theater mehr interessiert sind als an Verkaufssensationen. Zum Beginn seiner Arbeit dort inszenierte Bondy ein Stück des Frankfurter Dramaturgen Horst Laube: "Der Dauerklavierspieler". Während Bondys vorletzte Arbeit ("Glaube Liebe Hoffnung" am Deutschen Schauspielhaus Hamburg) eine gefährliche Schwärmerei dieses Regisseurs für monumentale Bilderfindungen und Schaueffekte verriet, sah man in Frankfurt wieder den besseren Teil von Bondys Talenten: seine Fähigkeit, Schauspieler aus Verengungen, aus Ausdrucks- und Demonstrationskrämpfen zu befreien und seine bedingungslose Bereitschaft, auch die kümmerlichen Figuren in einem Stück liebevoll ernstzunehmen. "Der Dauerklavierspieler" ist eine nicht übermäßig ehrgeizige, gewiß kunstlose, aber sicher nicht reizlose Szenenfolge über einen strebsamen Deutschen. Über Heinrich Abend, der, assistiert von Bruder Willi und Frau Lore, dreieinhalb Jahrzehnte lang besessen an seinem Lebenswerk arbeitet (dem Weltrekord im Dauerklavierspiel) und der, in seine pianistische Facharbeit vertieft, alles versäumt, was in ihm selbst und in der Welt um ihn herum passiert.

*

"Der Dauerklavierspieler" ist bei der Uraufführung durchgefallen. Die Zuschauer buhten, die Kritiker maulten. "Eine oft blendende Zurichtung von fast nichts": so stand es in der "Frankfurter Rundschau".

BONDY: Ich finde das ungerecht. Ich finde, daß das Stück viele Stärken hat; vor allem da, wo es nicht den Regeln einer konventionell "guten" Dramaturgie folgt; wo es Brüche hat, Zeitsprünge macht. Ich mag das Stück, weil es stärker geschrieben ist als interpretiert. Es hat etwas von einem Drehbuch, einer Reportage, es ist ziemlich plakativ erzählt. Und es hat Poesie: weil Laube den Aufstieg dieser drei Leute, diese Kleinartistenwelt nicht denunziert.

Finden Sie es auch poetisch, weil es kein gut gemachtes Stück ist, weil die Szenen nicht geschickt gebaut, nicht auf einen Höhepunkt hin kalkuliert sind?