Theodor Eschenburg: unerschrocken im Streit, unabhängig im Urteil

Von Theo Sommer

Es ist kaum zu glauben: Diese Woche wird Theodor Eschenburg 70 Jahre alt. Niemand, den seine spitze Feder aufgespießt, und niemand, der noch in jüngster Zeit miterlebt hat, wie er den Problemen unseres Staates und unserer Gesellschaft scharfsichtig und scharfsinnig zu Leibe rückte, wird es für möglich halten. Eschenburg hat seinen Geburtsschein überlistet: mit seiner bohrenden Neugierde für alle öffentlichen Dinge, mit einer stets nicht bloß auf Zeugnis, sondern auf Wirkung drängenden Urteilskraft, mit zielgerichteter Rührigkeit. Es ist typisch, daß er seinen siebzigsten Geburtstag zwischen zwei Sitzungsterminen der Geheimdienst-Kommission feiert, in die ihn die Bundesregierung neben drei ehemaligen Staatssekretären zur Aufklärung der Guillaume-Affäre berufen hat.

Kritik vom Tübinger Berg

Die ZEIT verdankt Theodor Eschenburg viel. Er hat länger für unser Blatt geschrieben als die meisten Redakteure: seit 1957. Er hat kräftig am Profil des Blattes mitgeschnitzt: unabhängig im Urteil, unerschrocken im Streit, unmißverständlich in der Aussage. Er hat eine ganze Generation von ZEIT-Journalisten mit erzogen: durch seine häufige Teilnahme an der Redaktionskonferenz, durch unbestechliche Kritik vom fernen Tübinger Berge, durch intensive Telephon-Pädagogik. So hat er eine "Schule" nicht nur als Politikwissenschaftler gebildet, sondern auch als Publizist. Wir haben das dem Mentor vergolten, indem wir seine Artikel mit liebevollem Stift redigierten – und empfanden es stets als Gipfel der Anerkennung, wenn er unseren redaktionellen Änderungen nachträglich dadurch seinen Segen gab, daß er sie später ungeniert in die Sammelbände übernahm.

Als Marion Dönhoff ihn vor siebzehn Jahren für die ZEIT rekrutierte, hatte sich Theodor Eschenburg längst einen Namen als Politologe gemacht. "Staat und Gesellschaft in Deutschland", 1956 erschienen, ist als Standardwerk bis heute gültig geblieben. Schon damals spürte er dem Unterschied von Verfassungstheorie und Verfassungswirklichkeit nach. Die Berührung mit der journalistischen Aktualität drängte ihn weiter in diese Richtung; aber er nahm nie Stellung zu Tagesereignissen, ohne sie in ihrer Problematik aufs Grundsätzliche zurückzuführen. Das Grundsätzliche freilich – das war für ihn nicht verblasene Philosophie, wie er ja auch den Staat nicht im Hegeischen Sinne als Verwirklichung der sittlichen Idee begreift; das Grundsätzliche war in seiner Sicht immer die Praxeologie eines Staates, in dem Spielregeln, Verfahrensvorschriften, Amtskompetenzen eingehalten werden. Einerseits die Treue zu den Institutionen, andererseits die Selbstzucht derer, die sie verwalten – dies galt ihm als die Essenz eines Staatswesens, dessen "regelrechtes" Funktionieren allen Bürgern ein Höchstmaß an Gerechtigkeit, Sicherheit, obrigkeitlicher Effizienz schafft.

Mit Revolutionären hat er nie viel im Sinn gehabt. "Man sollte mit Medikamenten auszukommen versuchen", schrieb er einmal. "Aber nicht wenige reden lieber von Operation, als daß sie Medizin nehmen." Dem Staat sprach er neben der als Vielfalt vorhandenen Gesellschaft immer sein eigengesetzliches Dasein zu. Er wehrte sich nicht grundsätzlich gegen Demokratisierung, aber er war gegen demokratischen Leerlauf – und dafür, daß man die Praktikabilität der Verfahren im voraus bedachte. Ihm ging es nicht um Schlagworte, sondern um die Rationalisierung der Staatspraxis unter dem Gesichtspunkt der Funktionsfähigkeit, Effektivität und Überschaubarkeit.