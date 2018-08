Von Jürgen Kramer

Washington, im Oktober

Zu Beginn dieser Woche hat sich Henry Kissinger auf eine dreiwöchige Reise begeben, die ihn zunächst nach Moskau führte. Doch zuvor noch wurde in Washington eine neue Variante des Understanding aus der Taufe gehoben, jenes diplomatischen Kunstgriffs, dessen sich Regierungen bedienen, wenn sie sich in einer heiklen Angelegenheit zwar verständigen, aber keine völkerrechtlich verbindliche Übereinkunft kodifizieren wollen. Diesmal waren es drei Partner: Die Regierung Ford, die von Senator Jackson angeführte Parlamentariergruppe in Washington und, in gewisser Weise, das Politbüro in Moskau.

Der Gegenstand dieser beispiellosen Verständigung ist die Auflösung jenes, Jackson-Amendment genannten, gordischen Knotens, den der Entspannungskritiker Senator Jackson nach dem ersten Gipfeltreffen zwischen Breschnjew und Nixon im Jahr 1972 geknüpft hatte und der seitdem die Siegermächte hemmte, ihren Dialog weiterzuführen. Denn Jackson machte die von Nixon den Russen zugesagte Anwendung der sogenannten Meistbegünstigungsklausel im Handelsaustausch ebenso wie die Gewährung amerikanischer Kreditbürgschaften von der Bereitschaft des Kreml abhängig, mehr auswanderungswilligen jüdischen Sowjetbürgern die Grenzen als bisher zu öffnen.

Ein Kompromiß wurde erst unter Präsident Ford möglich, der nicht länger wie Nixon um des Prinzips willen auf der außenpolitischen Prärogative der Exekutive beharrte. Dem Politbüro in Moskau wurde als Preis für Handelsvorteile das Versprechen abgerungen, die Schikanierung auswanderungswilliger Juden einzustellen und die Emigrationsquoten erheblich zu erhöhen. Ganz offensichtlich ließen sich die Sowjets aber nicht einmal in den vertraulichen Absprachen auf eine Zahl festlegen, etwa auf die 60 000 pro Jahr, die jetzt so viel Verwirrung stiften.

Diese Weigerung der Sowjets dürfte der Grund dafür gewesen sein, daß Anfang Oktober der erste Versuch scheiterte, zu einem Dreieckseinvernehmen zu kommen. Vorgesehen waren damals drei Briefe. Im ersten, von Ford an Jackson, sollte das sowjetische Einlenken in allgemeiner Form fixiert werden. Im zweiten, von Jackson an Ford, wollte der Senator auf die Zahl 60 000 zu sprechen kommen, und im dritten sollte Ford ihm bestätigen, daß die amerikanische Regierung diese Zahl als Richtschnur akzeptiere. Doch die Sowjets blockierten den dritten Brief. Daraufhin einigte man sich auf zwei Briefe: Kissinger schrieb an Jackson, welcher Schikanen sich die Sowjets künftig enthalten wollen. Er bezeichnete es jedoch nur als „unsere Annahme“, daß die Zahl der Emigrationswilligen nun „prompt“ gegenüber jener des Jahres 1973 (35 000) ansteigen werde. Kissinger überläßt es Jackson, in seinem Antwortbrief festzustellen, daß 60 000 Bewilligungen pro Jahr von amerikanischer Seite als Richtschnur des guten Willens angesehen würden.

Da es diese Form des Understanding über drei Ecken bisher nicht gegeben hatte, wurde die Absprache weithin fälschlich als Übereinkunft zwischen Washington und Moskau interpretiert, obwohl es sich hauptsächlich um eine inneramerikanische Verständigung handelt. Hinzu kommt, daß Ford am Vorabend der Kissinger-Reise ausdrücklich darauf hinwies, sein Außenminister könne keinerlei Garantie übernehmen, daß auch wirklich 60 000 jüdische Sowjetbürger pro Jahr emigrieren dürften, ein Understanding des Understandings, das Jackson in einer wohl vorher abgesprochenen Zusatzerklärung einerseits hinnahm, andererseits mit der abermaligen Erwartung verband, daß er eigentlich doch von 60 000 ausgehe. Bei so viel Understanding-Akrobatik taucht allerdings die Frage auf, ob sich alle Beteiligten auch wirklich noch klar verstehen.