Inhalt Seite 1 — Ist Skifahren nur noch für Reiche? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wenn die ersten Blätter fallen, beginnt auf den Gletschern die Skisaison. Doch der Normalurlauber fragt sich dieses Jahr mehr denn je:

Wer unter Freunden und Bekannten herumhört, sich bei Familien mit Kindern erkundigt oder auch dieses und jenes Reisebüro befragt, wird eine erstaunliche Feststellung machen: Eine zunehmende Zahl von langjährigen Winterurlaubern kapituliert in diesem Jahr vor den gewaltig gestiegenen Kosten für Skiurlaub. Wintersport – das ist keine Frage – wird langsam zu einem Luxus, den sich nur noch verhältnismäßig wenige Urlauber leisten können.

Damit wir uns recht verstehen: Hier sind natürlich nicht die Wochenendbusfahrer zu den Münchner Hausbergen gemeint, auch nicht die Nordrhein-Westfalen-Skifreunde, die an den Wochenenden in die Bundesbahnsonderzüge ins Sauerland steigen, noch jene All year around Skifans, die nichts weiter im Sinn haben als den weißen Sport und dafür ein kleines Vermögen ausgeben können – die Rede ist von jenen Urlaubern, für die Wintersport bisher eine klimatische Ergänzung zu den Sommerferien war, die Skilauf als Ausgleichssport zu eintöniger Berufsarbeit und als eine willkommene Möglichkeit für Familienferien betrachten. Sie beginnen zu resignieren:

vor unerschwinglichen und in Europa fast einzig dastehenden Bahnpreisen;

vor Hotelkosten, die selbst ein Familienvater mit 5000 Mark Monatsgehalt nicht mehr bezahlen kann;

vor Ferienwohnungsmieten, die sich immer mehr den Hotelpreisen anpassen

vor Liftkartenpauschalen, die sich für eine Familie bei einem Zwei-Wochen-Urlaub schnell zu einem Tausender summieren;