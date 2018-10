Für Däniken und seine Freunde ist es so etwas wie eine Heilslehre: Draußen im Weltraum wimmelt es nur so von hochtechnisierten Zivilisationen. Allein in unserer Galaxis soll es demnach – bedingt durch die Myriaden von Sonnen mit einladenden Planetensystemen – um die 100 000 solcher klugen, werkzeugproduzierenden oder gar raumfahrenden Nachbarn geben.

Diese Milchstraßenrechnung erweist sich freilich, wie die britische Wissenschaftszeitschrift „Nature“ meldet, bei näherem Hinsehen als Milchmädchenrechnung. Denn bei den bisherigen Schätzungen, so belehrte der britische Nestor der Radioastronomie, Sir Bernard Lovell, unlängst bei einer Diskussion die Anhänger interstellarer Zivilisationshochrechnungen, wurde bislang immer ein außerordentlich bedeutsamer Faktor übersehen: Niemand dachte daran, daß an die 90 Prozent der 100 Milliarden Sterne in der Milchstraße sogenannte K- oder M-Sonnen sind, deren Eigenschaften nur schwerlich die Entstehung von Leben in ihrem Einflußbereich zulassen.

So dauert die Lebenszeit eines K- oder M-Sterns nur etwa zehn bis 100 Millionen Jahre (Alter unserer Sonne: 4,5 Milliarden Jahre) – nach den Vorstellungen der Astronomen viel zuwenig, um auch nur ein Planetensystem entstehen zu lassen. Selbst wenn dies der Fall sein sollte, bleibt für eine Evolution organischen Lebens mit Sicherheit zuwenig Zeit. Denn auf der Erde dauerte es rund 2000 Millionen Jahre, bis sich aus primitivsten Lebensformen mehrzellige Organismen entwickeln konnten.

Sollte die Evolution auf einem Planeten eines K- oder M-Sterns wider Erwarten doch so schnell ablaufen, daß höhere Lebewesen sich entwickeln können, dann würde diese bedauerlichen Kreaturen eine äußerst ungemütliche Umwelt erwarten. K- und M-Sterne haben nämlich, wie Sir Bernard erläuterte, außergewöhnliche Strahlungsausbrüche („Flares“). Die Strahlungsfolgen dieser Ausbrüche würden mit Sicherheit tödlich für die meisten höheren Lebensformen ein.