Von Fritz J. Raddatz

Ein Wendepunkt in der materialistischen Literaturtheorie? Dies Buch ist eine ungewöhnliche Leistung von intellektueller Brisanz wie logischer Stringenz –

"Gesellschaft – Literatur – Lesen – Literaturrezeption in theoretischer Sicht", herausgegeben von Manfred Naumann unter Mitarbeit von Dieter Schlenstedt, Karlheinz Barck, Dieter Kliche, Rosemarie Lenzer; Aufbau-Verlag, Ost-Berlin/Weimar, 1974; 600 S., 24,– DM.

Seine Argumentation führt vor, daß die Autoren dieser Kollektivarbeit ihr Material beherrschen und seiner Analyse gleichzeitig eigene theoretische Schlußfolgerungen abzwingen.

Die Grundfragestellung ist die nach der Aufhebbarkeit der akkuraten Trennung von Produzenten und Konsumenten beim "Produkt Literatur"; wobei die Autoren diesen Begriff souverän eingrenzen für ihre Arbeitshypothese – er "kann nur sinnvoll als ein Begriff gebraucht werden, der aus der Masse des Geschriebenen etwas nach bestimmten Gesichtspunkten auswählt". Konsequenterweise wird das Fernsehen ausgeklammert. In einem Interview mit dem "NeuenDeutschland" verteidigt einer der Autoren, Dieter Klithe, die intellektuelle und emotionale Produktivität des Lesens. Diese Formulierung ist bereits Vorwegnahme des Resümees – das letzte Kapitel heißt "Literatur als Experimentierfeld der sozialen Phantasie".

Auf dieses Ziel hin bewegt sich das Buch, .hervorragend gegliedert und aufgebaut, Antwort suchend auf Marx’ Sarkasmus in den "Grundrissen zur politischen Ökonomie": "Ist es nicht toll, fragt zum Beispiel (wenigstens ähnlich) Herr Senior, daß der Klaviermacher ein produktiver Arbeiter sein soll, aber der Klavierspieler nicht, obgleich doch ohne den Klavierspieler das Klavier ein Nonsens wäre? Aber so ist es exakt. Der Klaviermacher reproduziert Kapital; der Klavierspieler tauscht seine Arbeit nur gegen Revenue aus. Aber der Klavierspieler produziert Musik und befriedigt unsern Tonsinn, produziert ihn auch gewissermaßen? In fact so tut er: seine Arbeit produziert etwas; darum ist sie nicht produktive Arbeit im ökonomischen Sinn; so wenig als die Arbeit des Narren produktiv ist, der Hirngespinste produziert."

Ausgeräumt werden – zum erstenmal in dieser Deutlichkeit – alte Klischees; die bloße Verrechnung künstlerischer Erscheinungen mit dem Zeitgeist, dem sozialen... Äquivalent, dem Ökonomisten Faktor gilt den Autoren nicht nur als Verfahren, "das die Leugnung der relativen Eigenständigkeit der Kunst mit Notwendigkeit einschließt sondern sie wissen auch, daß mit diesem (bisher strapazierten) Konzept jeder Versuch illusorisch ist, eine andere Funktion der Kunst als die, "Ausdruck" eines Substrats zu sein, theoretisch zu begründen. Weder Marx’ noch unsere Fragen ließen sich damit auch nur behandeln.