Franz Mehring: Die Legende um den Vater der materialistischen Literatur-Geschichtsschreibung

Von Fritz J. Raddatz

Friedrich Engels nannte ihn einen „berechnenden Lump und von Natur Verräter“ – Rosa Luxemburg „das letzte und beste an Geist, Talent und Charakter, was wir der deutschen Bourgeoisie weggenommen haben“; August Bebel sprach von einem „psychologischen Rätsel“ und Plechanow vom „unmäßig Märenden“ – Clara Zetkin sah „niemand, der Sie auch nur entfernt als Lehrer der Geschichte und insbesondere der Geschichte der Partei... ersetzen könnte“. Er hat das wütendste und kränkendste Pamphlet gegen die Sozialdemokratie geschrieben – und die materialreichste „Geschichte der Sozialdemokratie“; er leugnete die Möglichkeit einer proletarischen Literatur – und gilt als Vater der materialistischen Literaturwissenschaft. Wer war Franz Mehring?

Der am 27. Februar 1840 im pommerschen Schlawe geborene Sohn eines ehemaligen preußischen Offiziers, späteren „Kreiseinnehmers“, dessen Mutter, eine geborene von Zitzewitz, aus preußischem Uradel stammte, wurde streng protestantisch und preußentreu erzogen. So galt das Studium der Theologie nach dem Abitur am Gymnasium zu Greifenberg als selbstverständlich – doch schon vor der Immatrikulation an der Philosophischen Fakultät der Universität Leipzig im Oktober 1866 hatte er die Geheimnisse dieser Wissenschaft als „auf der Grundtatsache beruhend erkannt, daß 3 x 1 = 1 ist“, also als abträglich der „schlichten sinnlichen Kutscherlogik des profanen Lebens“.

Mehring war nach Leipziger Studienjahren – im November 1868 – nach Berlin gezogen, immatrikuliert wiederum an der Philosophischen Fakultät. Er hatte begonnen, die Schriften Ferdinand Lassalles zu lesen, und er war – noch Student – in die Redaktion der „Zukunft“ eingetreten. Die Namen Ferdinand Lassalle, Johann Jacoby, Guido Weiß wurden das Dreigestirn, unter dem aus dem Studenten Franz Erdmann der Schriftsteller und Theoretiker Franz Mehring wurde.

Gegen Bismarcks Sozialgesetze

Von Johann Jacoby stammt jener Sittlichkeitskodex, der sich als motivierendes Gesetz bei Franz Mehring findet – ob in seinen Parteinahmen oder Parteiquerelen, ob in seinen ästhetischen Bewertungen (etwa Schillers) oder philosophischen Verdammungen (etwa Nietzsches). Der politische Standpunkt des hochgebildeten Mannes – „ganz in den klassischen Überlieferungen unserer klassischen Literatur groß geworden, der Weg zur Freiheit sollte ihn über die Schönheit führen“ – war für Mehring so vorbildhaft wie sein ästhetisches Kategoriensystem.