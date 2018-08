Protokoll-Schranke

Vor der Einweihung des neuen Berliner Flughafens Tegel hatte es protokollarische Schwierigkeiten gegeben. Ursprünglich war daran gedacht, sowohl Bundespräsident Scheel als auch den französischen Botschafter in Bonn, Olivier Wormser, einzuladen. Der im französischen Sektor gelegene Flughafen steht unter der Oberhoheit der französischen Besatzungsmacht. Da einerseits Scheel in Berlin keine amtlichen Funktionen ausüben darf, andererseits Wormser in Berlin die Funktion eines alliierten Hochkommissars hat, geriet das Protokoll durcheinander. Scheel wäre in Tegel protokollarisch niedriger eingestuft worden als Wormser. Dies wollte man dem Bundespräsidenten nicht zumuten, deshalb wurde Tegel ohne ihn eingeweiht.

Nur sonntags

In dem Wahl-Sonderstudio der Münchener Boulevardzeitung „tz“ wurde die FDP-Spitzenkandidatin, Hildegard Hamm-Brücher, auch von ihrem Mann angerufen. Erich Hamm, scheidender Krankenhausreferent der Stadt München und CSU-Mitglied, fragte seine Frau, wann sie im Landtagswahlkampf wieder einmal nach Hause käme. Hildegard Hamm-Brücher: „Am Sonntag abend. Da habe ich Zeit.“

Schaumschläger-Bund

Schaumschlägerei betreibt der rechtslastige „Bund Freies Deutschland“. Immer, wenn er eine Pressekonferenz aus besonderem Anlaß einberuft, tauchen Spekulationen auf, der Verein wolle sich in eine Partei verwandeln und zu den Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus Anfang März kandidieren. Und jedesmal hat er nicht mehr vorzuweisen, als den Übertritt eines unbedeutenden SPD-Konvertiten. Über Beitritte von CDU-Mitgliedern ist der von Axel Springer publizistisch und vermutlich auch finanziell unterstützte Bund entweder weniger glücklich, oder es gibt sie nicht.

Eine Entschuldigung