Von Peter frischer

Achteinhalb Millionen Dollar hat die Überholung des größten Radioteleskops der Welt in Arecibo auf Puerto Rico gekostet. Für die Summe wurde der Antennenspiegel neu ausgelegt und eine Radarsendeanlage eingebaut. Ende letzten Monats nahm die Arecibo-Station ihren Betrieb wieder auf – mit einer spektakulären Weltpremiere, die kaum drei Minuten dauerte und sich – als akustisches Signal aufbereitet – für ungeübte Ohren wie ein Morse-Code aus zwei Tönen unterschiedlicher Höhe anhörte.

Der Zweitoren aus Arecibo war das stärkste Signal, das jemals auf der Erde erzeugt wurde, 25mal leistungsstärker als die gesamte Elektrizität, die irdische E-Werke je produzieren und vergleichsweise so „hell“ wie eine Million Sonnen im Weltall zusammengenommen.

„Dies ist das erste Mal“, erklärte Dr. Frank Drake, Direktor des National Center of Astroriomy and Ionosphere, das im Auftrag der Cornell University in Ithaca und der National Science Foundation das Arecibo-Radioteleskop betreibt, „daß eine irdische Botschaft an einen außerirdischen Empfänger ausgesendet wurde. Es ist ein historisches Ereignis.“

Das knapp drei Minuten dauernde Sendesignal hatten Wissenschaftler zusammengestellt, verschlüsselt, um einer möglichen anderen Zivilisation im Universum die Menschen vorzustellen, ihre Gestalt, ihre biologische Zusammensetzung, ihre Zahl und ihren Standort im Weltall.

Die Kunde vom menschlichen Leben wurde mit Lichtgeschwindigkeit ausgestrahlt: Als die letzten „Töne“ des Signals den Radarsender in Arecibo gerade verlassen hatten, passierten die ersten Impulse bereits die Umlaufbahn des Planeten Mars und verließen mit einer Geschwindigkeit von 300 000 Kilometer pro Sekunde wenig später unser Sonnensystem. Sein Ziel wird das lichtschnelle Signal dennoch, erst in 24 000 Jahren erreichen. Es ist ein Sternhaufen von 300 000 Himmelskörpern am Rande unserer Milchstraße, den die Astronomen „Messier 13“ nennen. Die Arecibo-Forscher wählten das 24 000 Lichtjahre entfernte galaktische Sternbündel als Botschaftsempfänger aus, weil seine Ausdehnung exakt der Streubreite des Arecibo-Signalstrahls entspricht. So wird die Botschaft von der Erde alle 300 000 Sterne von „Messier 13“ abdecken.

Niemand vermag zu sagen, ob in 24 000 Jahren eine wie immer geartete Zivilisation die irdische Kunde empfangen wird, und entsprechend interpretieren kann. US-Astrophysiker Dr. Carl Sagan von der Cornell University ist in diesem Punkt jedoch optimistisch. „In einem Sternhaufen von 300 000 Einzelsternen stehen die Chancen eins zu zwei, daß es dort eine Zivilisation gibt“, sagt Sagan. Nach seiner Ansicht gibt es im ganzen Universum mindestens eine Million erdähnliche Zivilisationen, die sich im Laufe der letzten 12 Milliarden Jahre entwickelt haben.