UN-Probleme

Nicht der Terror macht den Vereinten Nationen zu schaffen. Die Parkprobleme für die Limousinen der UN-Diplomaten machen der Weltorganisation, gegründet zur Erhaltung des Friedens, allem Anschein nach weitaus mehr Sorge. Jedenfalls beschäftigte sich der Rechtsausschuß der Generalversammlung mit dieser Frage ausführlicher als mit dem Terrorismus. Ein weiteres Mal mußte die Debatte, die UN-Generalsekretär Kurt Waldheim nach dem Palästinenser-Anschlag auf die israelische Olympiamannschaft 1972 in München angeregt hatte, auf die nächste Sitzungsperiode verschoben werden. Wiederum hatte ein Mehrheitsbeschluß, den die arabischen Mitglieder durchgesetzt hatten, die Vertagung bewirkt. Immerhin: Für Parkplätze ist gesorgt.

Deutscher Draht

Die Zahl der Telephonleitungen zwischen der Bundesrepublik und der DDR ist von 1970 bis Ende 1973 von 34 auf 479 gestiegen. Wie aus der jüngsten Statistik weiter hervorgeht, wurden 1973 mit Telephoninhabern in der DDR und in Ostberlin 5,8 Millionen Gespräche geführt, das entspricht einem Tagesdurchschnitt von fast 16 000 Telephonaten. 1970 kamen dagegen nur 700 000 telephonische Gesprächsverbindungen zwischen den beiden Teilen Deutschlands zustande.

Weltbank gegen Chile

Chiles Wirtschaft steht unter dem Juntaregime schlechter da als unter Allende, der angeblich wegen seines wirtschaftspolitischen Versagens gestürzt wurde. Das geht aus einem Geheimbericht der Weltbank hervor, in dem Chiles Krisensymptome mit schonungsloser Offenheit analysiert werden: Inflationsraten von 600 Prozent; 1,5 Millionen Arbeitslose ohne Arbeitslosenversicherung; eine Auslandsverschuldung in Höhe von zwei Milliarden Mark und dringende neue Kreditbedürfnisse, die in den nächsten Jahren auf drei Milliarden Mark anwachsen werden. Der Bericht verurteilt die von der Junta geplante Verdreifachung der Verteidigungsausgaben und schlägt eine drastische Kürzung des Militäretats vor. Den chilenischen Generälen droht durch die Weltbank neue Gefahr: Neben den Kommunisten müssen sie nun auch die Kapitalisten fürchten.

