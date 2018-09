Der Bundeskanzler, so scheint es, geht davon aus, daß die CDU/CSU sich entschließen wird, Franz Josef Strauß als Kanzlerkandidaten ins Wahlgefecht zu schicken. Ob er sich den Buhmann Strauß als Gegner wünscht, weil ihm dies bei den Bundestagswahlen leichteres Spiel verspricht, oder ob er umgekehrt den Vollblutpolitiker und Wirtschaftsfachmann Strauß fürchtet, weil der ihm das Leben saurer machen würde als Kohl, Stoltenberg oder Carstens – Helmut Schmidt schweigt sich darüber aus.

Strauß als Kanzlerkandidat? Das Thema wird nicht nur die Union, sondern auch die Bürger unseres Landes im neuen Jahr beschäftigen und bewegen. Dem Bayern winkt in der Tat eine letzte Chance. Die alten Argumente gegen ihn schlagen nicht mehr unbedingt durch.

Seine skandalöse Rolle in der Spiegel-Affäre von 1962? Seitdem ist mehr als ein Jahrdutzend verstrichen. Vor allem: Seitdem war Strauß schon wieder Minister, unter der Großen Koalition. Der Skandal mag nicht vergessen sein. Als vergeben muß er gelten.

Er sei im Grunde bloß ein folkloristisch angehauchter blau-weißer Politiker, dessen öffentliche Wirkung dort ende, wo auch die Weißwürste verderben: an der Mainlinie? Nun, die Zeiten sind längst vorbei, da die Hamburger CDU vor ihm die Tore der Hansestadt verriegelte wie vor einem Pestkranken. Heute reißen sich auch norddeutsche Städte um seine Auftritte. Und eine neue Allensbacher Umfrage für den stern ergab, daß Straußens Ausgangsposition nicht erheblich schlechter ist als die seiner Nebenbuhler. Auf die Frage, wen die CDU/CSU zum Kanzlerkandidaten machen solle, nannten 21,5 Prozent Gerhard Stoltenberg, 20,7 Prozent Helmut Kohl, 19,6 Prozent Strauß, 9,2 Prozent Karl Carstens. Bundeskanzler Schmidt zielt also, wenn er auf Strauß tippt, keineswegs am Denkbaren und Möglichen vorbei.

Vor Jahren hat Franz Josef Strauß einmal gesagt, er hoffe nicht, daß es dem deutschen Volk je so schlecht gehe, daß es sich ihn zum Kanzler wünsche. Rosigen Zeiten sehen wir indes nicht entgegen. Die gegenwärtige Krise könnte durchaus einer Mehrheit unserer Bürger das Gefühl einflößen, es gehe uns schlecht genug um den Ruf nach dem starken Mann aus München zu rechtfertigen. Wir werden den Bayern wieder ernster nehmen, sein Charakterprofil, seine Selbstkontrolle, seine Gedankenwelt und sein Programm wieder schärfer unter die Lupe nehmen müssen – abseits der alten Verfemungsklischees, jenseits der Vilshofener Rednertricks.

Th. S.