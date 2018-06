Barbara singt ein. Chanson, sie scheint ganz aufgelöst, sie stößt die Sätze atemlos hervor und wird dabei von einem Orchester begleitet, das, so hört es sich an, Blut und Wasser schwitzt – wenn man doch aber bloß wüßte, was die Herrschaften, so in Rage bringt! Die Plattentüte aber – purpurn, elegantes sparsames Design – nennt Namen, Titel, die notwendigsten Copyright-Daten und schweigt sich ansonsten aus: nicht ein Liedertext, nicht einmal der dürftige Versuch, Inhalte anzudeuten.