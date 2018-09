Inhalt Seite 1 — „Aus dem Rachen des Tigers“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Joachim Glaubitz

„Mao intern. Unveröffentlichte Schriften, Reden und Gespräche Mao Tse-tungs 1949 bis 1971“; Herausgegeben von Helmut Martin. Aus dem Chinesischen übersetzt von Helmut Martin und Tienchi Martin-Liao; Carl Hanser Verlag, München 1974; 286 Seiten, 19,80 DM.

An Reden, Erklärungen und Verlautbarungen, die von offizieller Hand gekürzt und für die Öffentlichkeit redigiert, Peking verlassen, leidet die aktuelle China-Forschung keinen Mangel. Sie ist auf diese Textmasse angewiesen und lebt von ihrer Analyse. Scharfsinn und Gespür für den Untersuchungsgegenstand haben in der Vergangenheit auf dieser Materialbasis gesicherte Erkenntnisse über Gesellschaft, Politik und Wirtschaft des Landes erarbeitet. Es gibt keinen Anlaß zu der Annahme, daß sich an dieser Voraussetzung, die die Methoden der gegenwärtigen China-Beobachtung wesentlich bestimmt, in absehbarer Zeit etwas ändert. Um so mehr ist es darum zu begrüßen, wenn uns Material erreicht, das einen direkten Blick auf den Denk- und Argumentationsstil und damit auf die Persönlichkeit Mao Tse-tungs gestattet und unser Bild von diesem großen Revolutionär ergänzt und abrundet.

Die offizielle vierbändige Ausgabe der „Ausgewählten Schriften“ Maos, die neben den internen Texten geglättet und lackiert wirken, endet mit September 1949. Die Herausgabe von zwei weiteren Bänden, die die folgenden Jahre abdecken sollen, wurden in Peking zwar erörtert, aber dabei blieb es auch. In der zweiten Hälfte des Jahres 1973 gelangten nun zwei Bände mit noch unveröffentlichten Mao-Texten, die in den Jahren 1967 und 1969 von jungen Aktivisten der Kulturrevolution aus Archivmaterial zusammengestellt worden waren, ins Ausland. Diese Texte bestehen durchweg aus internem Material, das nach 1949 datiert und in Form von Stenogrammen, Entwürfen und Notizen nur einem kleinen Kreis chinesischer Partei- und Regierungsfunktionäre bekannt war.

Helmut Martin, der Herausgeber der Texte, die er zusammen mit Frau Tienchi Martin-Liao hervorragend übersetzte, hat eine eindrucksvolle Auswahl ediert und mit erfreulich sparsamen Kommentaren versehen, die auf das für den Nichtfachmann unbedingt Erläuterungsbedürftige beschränkt bleiben. Sein Vor- und Nachwort bieten eine lesenswerte Anleitung zum Verständnis des Phänomens der internen Schriften und ihrer vermutlichen Entstehungsgeschichte. Über ihre Echtheit besteht kein Zweifel.

Die von Martin vorgelegte Auswahl – eine Gesamtausgabe wird vorbereitet – gliedert sich in vier Komplexe: Außen- und Innenpolitik, Gesellschaftsfragen und Persönliches. In allen vier Kapiteln tritt uns ein phantasievoll argumentierender Mao entgegen, der seinen Standpunkt mit verblüffend einfachen Erfahrungen aus der Praxis oder mit Beispielen aus der Geschichte oder klassischen Literatur Chinas begründet. Seine Sprache ist stets anschaulich, nicht selten drastisch und derb. Die Verwendung von historischen Anspielungen und Parabeln als Stilmittel, etwa um bestimmte Zustände oder Personen zu kritisieren, bereitet ihm sichtlich Vergnügen. Daneben gibt es die direkte Attacke. Die Abkanzelung des damaligen stellvertretenden Außenministers Chang Wen-t’ien im Jahre 1959 wegen dessen Protest gegen die von Mao zu verantwortenden Volkskommunen ist dafür eines der eindrucksvollsten Beispiele.

Typisch für die Beurteilung politischer Probleme scheint Maos große Gelassenheit, die sich auf eine optimistische Grundeinschätzung der historischen Entwicklung gründet, während in der Bewertung kurzfristiger Erfolge bei ihm eher tiefe Skepsis und Realitätssinn vorherrschen.