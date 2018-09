Inhalt Seite 1 — Honeckers Nadelstiche Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin, im Januar

Die DDR und die Sowjetunion können es nicht lassen, fortwährend an den Texten desBerlin-Abkommens herumzubosseln. Da gibt es immer wieder die kuriosesten Interpretationen ohne Anlaß.

Ende vergangener Woche trafen sich der Vorsitzende der „Sozialistischen Einheitspartei Westberlins“ (SEW), Danelius, und der SED-Chef Erich Honecker in Ost-Berlin. Bei diesem Treffen hat Honecker nach dem Bericht der DDR-Nachrichtenagentur ADN erklärt, das Viermächte-Abkommen habe „die Voraussetzung geschaffen, daß West-Berlin vielseitige Beziehungen zu anderen Staaten aufnehmen und entwickeln kann, darunter auch zur BRD“.

Dem SEW-Vorsitzenden kann man das vielleicht erzählen. An den Texten des Berlin-Abkommens geht diese Interpretation Honeckers jedoch vorbei. Obwohl West-Berlin nicht „konstitutiver Teil“ der Bundesrepublik ist, hat es doch enge, besondere Beziehungen zu diesem Staat, die mit den Beziehungen zu anderen Ländern nicht zu vergleichen sind. Das Viermächte-Abkommen sagt klar, daß die Bindungen West-Berlins zur Bundesrepublik „aufrechterhalten und entwickelt“ werden können, und nicht die Beziehungen zu anderen Staaten. Es sagt ebenso, daß die Interessen West-Berlins und seiner Bürger im Ausland von der Bundesrepublik vertreten werden können.

West-Berlin hat überhaupt keine Beziehungen zu anderen Staaten, mit Ausnahme besatzungsrechtlicher Beziehungen sowie Kontakten auf kommunaler und verwaltungstechnischer Ebene. Die Beziehungen West-Berlins zu anderen Staaten werden von der Bundesrepublik ausgeübt. Klaus Schütz sagte hierzu – juristisch unpräzise, doch sachlich korrekt –, die Bundesrepublik sei für West-Berlin nicht irgendein Staat, mit dem man Beziehungen pflege, sondern „der Staat schlechthin“.

In den letzten Wochen gab es noch andere abstruse Kommentare zu diesem Thema. So beanstandeten Moskauer Rundfunksender eine Tagung von Vertretern westeuropäischer Verwaltungsgerichte in West-Berlin mit der Begründung, West-Berlin gehöre nicht zum Bestand der europäischen Gemeinschaft. Aber West-Berlin ist eindeutig in die Verträge über die EG und über Euratom einbezogen; daran gab es nie einen Zweifel. Sogar die Ernennung von Klaus Schütz zum Beauftragten für den deutsch-französischen Kulturaustausch monieren die Sowjets. In anderen Kommentaren wird behauptet, die CDU und der Berliner Senat wetteiferten bei der Verletzung des Berlin-Abkommens, und Schütz habe mit Minister Bahr sogar die Landung von Bundeswehrflugzeugen in West-Berlin erörtert.

Das sind Hirngespinste. Dahinter steckt der permanente Versuch, West-Berlin in die Rolle einer selbständigen politischen Einheit zu drängen. Die Bindungen West-Berlins an die Bundesrepublik und seine Integration in die europäische Gemeinschaft sollen hintertrieben werden.