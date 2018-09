Inhalt Seite 1 — Honorar für Wegelagerer Seite 2 Auf einer Seite lesen

Für Kommunalpolitiker haben deutsche Stromhersteller lukrative Posten bereit

Der Verband im Parterre steht unter „öffentlicher Aufsicht“. Im Hause Lindenallee 56 in Essen, in dem der Verband der kommunalen Aktionäre des RWE domiziliert, arbeiten in den Etagen darüber die Essener Büros der Deutschen Presse-Agentur und des Westdeutschen Rundfunks. Doch Funk- wie dpa-Journalisten haben über ihren Unter-Mieter wenig zu berichten: Er arbeitet zwar nicht im verborgenen, wohl aber im stillen.

Ziel des Verbandes ist es, trotz Minderheitsbeteiligungen den Einfluß der engagierten Städte und Gemeinden auf Deutschlands größten Stromversorger, die Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerke AG (RWE) in Essen, zu sichern. Denn zusammen halten die kommunalen Aktionäre 30,7 Prozent des RWE-Kapitals von 1,5 Milliarden Mark.

Damit haben sie die Mehrheit der Stimmen. Denn die Namensaktien im Nennwert von 28,6 Millionen Mark, die ein zehnfaches Stimmrecht geben, sind voll in ihrem Besitz. Sie bringen den Kommunen die Majorität, weil zudem 500 Millionen Mark des RWE-Kapitals aus stimmrechtslosen Vorzugsaktien besteht. Anders gesagt: Es ist für die kommunalen Aktionäre alles recht weise eingerichtet.

Beim Nachbarunternehmen Vereinigte Elektrizitätswerke Westfalen AG (VEW) in Dortmund haben die Kommunen die echte Mehrheit. Angeführt von der Stadt Dortmund mit einem Anteil von 16,9 Prozent, besitzen sie gemeinsam 52,6 Prozent des Kapitals von 480 Millionen Mark. Trotzdem haben sie für die Zukunft vorgesorgt – ihre Aktien sind mit dreifachem Stimmrecht versehen.

So gewinnen die Kommunen am Strom, ohne ihn selbst zu produzieren. Zumeist vertreiben sie ihn nicht einmal – sie haben einfach ihre Bürger an die Versorgungsmonopole verpachtet. Dafür bekommen sie, neben der Dividende, zusätzlich eine Konzessionsabgabe, die von Vorstandsmitgliedern der Stromkonzerne unter der Hand oft schlicht als „Wegelagerergebühr“ bezeichnet wird.

Ob indes die Beteiligung der Städte und Gemeinden an Stromwerken notwendig ist, wird schon seit langem heftig bezweifelt. Die Konzessionsabgabe würde auch ohne Beteiligung fließen, die Dividendeneinnahmen helfen den vielfach hochverschuldeten Kommunen auch nicht weiter: Im jeweils letzten Geschäftsjahr kassierten die Kommunen beim RWE rund 74 Millionen und bei VEW 35 Millionen Mark.